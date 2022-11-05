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В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в клубе «Полигон»

Пресс-служба МВД по Костромской области: в Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в клубе «Полигон»
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Фото: ТАСС/Евгений Корнилов/Телевидение "Логос"
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В Костроме полицейские задержали предполагаемого виновника пожара в развлекательном центре «Полигон», где погибли 15 человек. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает пресс-служба МВД по Костромской области.

Трагедия на «Полигоне»: в ночном клубе в Костроме произошел пожар
Есть жертвы, десятки людей пострадали

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей», — говорится в сообщении.

В настоящее время он передан следственным органам.

Ранее в этот день источники «Известий» сообщили, что перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Также стало известно, что гости центра жаловались на постоянные драки и на нарушения пожарной безопасности.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел ранее в субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м. По последним данным, в результате пожара погибли 15 человек, еще пять пострадали, четверо числятся пропавшими без вести. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.

Установлено, что владельцем ТЦ, где находится сгоревшее кафе, является депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Сотрудники МЧС РФ не проводили проверок в заведении из-за того, что собственником являлся индивидуальный предприниматель, который относится к категории микропредприятия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели людей при пожаре.

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