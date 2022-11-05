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МЧС РФ не проводило проверки в сгоревшем костромском кафе из-за его собственника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сотрудники МЧС РФ не проводили проверок в кафе «Полигон» в Костроме из-за того, что собственником объекта являлся индивидуальный предприниматель, который относится к категории микропредприятия (малый бизнес). Об этом сообщили в ведомстве 5 ноября.

Трагедия на «Полигоне»: в ночном клубе в Костроме произошел пожар
Есть жертвы, десятки людей пострадали

«Кроме того, арендатор ООО «Полигон» в 2019 году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил надзорный орган», — пояснили в МЧС России журналистам.

Ранее стало известно, что владельцем сгоревшего кафе является депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Согласно сайту облдумы, Мирзоев начал работать в ООО «Полигон» в 2006 году.

Он уже отреагировал на трагедию и пообещал помощь семьям погибших при пожаре, предоставив им финансовую и организационную поддержку. Узнав о ЧП, Мирзоев сообщил, что искренне соболезнует родственникам жертв пожара.

По последним данным, количество погибших при пожаре в ночном клубе-кафе «Полигон» в Костроме увеличилось до 15 человек, еще пятеро пострадали. Также известно, что четыре человека пропали без вести. Пока не удалось установить местонахождение 33-летней Натальи Кинишемцевой, 38-летних Надежды и Юрия Зачиналовых, а также 44-летней Любови Бедошвили.

По факту трагедии прокуратура Костромской области возбудила два уголовных дела: по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Как сообщили источники «Известий», перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из пьяных посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Сейчас мужчина объявлен в розыск. Также стало известно, что посетители центра жаловались на постоянные драки и на нарушения пожарной безопасности.

Пожар произошел ранее в субботу на улице Никитская. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего на той же площади в здании обвалилась кровля. Из здания эвакуировали 250 человек. Открытое горение было ликвидировано около 7:30 по московскому времени. В ликвидации огня было задействовано 50 человек и 20 единиц техники.

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