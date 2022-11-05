Посетители назвали РЦ «Полигон» в Костроме «непрезентабельным сараем»

Посетители развлекательного центра «Полигон» в Костроме жаловались на сомнительную репутацию заведения. Так, общая оценка РЦ на «Яндекс Картах» — 3,0.

Пользователи отмечали постоянные драки в заведении, плохой ремонт и конфликтных охранников.

«Днем столовка, вечером ночник. Частые конфликтные ситуации и практически постоянные драки в стенах или на крыльце этого заведения», — писали пользователи сервиса.

На сайте отзывов «Отзовик» посетители отмечали и нарушения мер пожарной безопасности в заведении.

«Приходя в заведение и оплатив вход, проходишь такие турники, как в тюрьме. При пожаре просто невозможно будет выбежать на улицу. Попадая в помещение, становишься заложником клуба, не имеешь право выйти на улицу, даже при экстренном случае требуют опять оплачивать вход», — написал один из пользователей.

Другой комментатор подчеркнул, что от охраны в клубе одно название, кроме того, люди курят прямо за столиками.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел ранее в субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего в здании обвалилась кровля. По последним данным, в результате пожара погибли 15 человек, еще пять пострадали. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.

Как сообщили источники «Известий», перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Сейчас мужчина объявлен в розыск.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели людей при пожаре.