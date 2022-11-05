Число погибших при пожаре в Костроме возросло до 15

Количество погибших при пожаре в ночном клубе-кафе «Полигон» в Костроме увеличилось до 15 человек. Об этом сообщили 5 ноября представители экстренных служб.

«По последним данным, жертвами пожара стали 15 человек, тела еще двоих погибших найдены при разборе завалов», — цитирует источник ТАСС.

До этого сообщалось, что число погибших в развлекательном центре Костромы выросло до 14 человек. Еще четыре человека пострадали. В СУ СК России по Костромской области по факту гибели людей в результате пожара возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Пожар произошел ранее в субботу на улице Никитская. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего на той же площади в здании обвалилась кровля. Сейчас открытое горение уже ликвидировано. В ликвидации огня было задействовано 50 человек и 20 единиц техники.

Как сообщили источники «Известий», перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло стать причиной возгорания. Правоохранительные органы объявили мужчину в розыск.