Траур по погибшим в «Полигоне» объявлен в Костромской области 7 ноября
Траур по погибшим при пожаре в клубе «Полигон» объявлен в Костромской области 7 ноября. Об этом в субботу, 5 ноября, заявил губернатор региона Сергей Ситников в своем Telegram-канале.
«Дана команда администрации города, чтобы помогли родственникам погибших в организации похорон. На понедельник в Костромской области объявлен траур», — говорится в сообщении.
Также готовится решение областной администрации об оказании материальной помощи семьям погибших.
По последним данным, в результате пожара погибли 15 человек, еще пять пострадали, четверо числятся пропавшими без вести. Большинство тел погибших были найдены в курилке клуба. Как сообщил один из пострадавших, в здании не было никаких эвакуационных выходов, и путь на улицу был крайне затруднен. «Известия» опубликовали предварительный список погибших.
Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел ранее в субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.
Позже источники «Известий» сообщали, что перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Позже мужчину задержали, им оказался 23-летний Станислав Ионкин.
По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье о причинении смерти по неосторожности и о ненадлежащем оказании услуг.