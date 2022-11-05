Пострадавший при пожаре в «Полигоне» рассказал об отсутствии эвакуационных выходов

Один из пострадавших при пожаре в развлекательном центре «Полигон» в Костроме Сергей Виноградов рассказал «Известиям» подробности произошедшего в субботу, 5 ноября.

«Один пьяный посетитель пульнул петарду, и через пять минут всё здание было в дыму», — сказал он.

На вопрос о том, предшествовала ли началу пожара драка ,собеседник агентства заявил, что там «постоянно происходят драки».

Виноградов сообщил также, что на момент пожара в здании находилось более трехсот человек.

Он подтвердил информацию о том, что в здании не было никаких эвакуационных выходов и путь на улицу был крайне затруднен.

«Людям приходилось спасаться через разбитое окно», — сказал он, добавив, что помогал спасать людей и одним из последних выбрался из кафе

Ранее в субботу было установлено, что сотрудники МЧС РФ не проводили проверок в заведении, поскольку собственником являлся индивидуальный предприниматель, относящийся к категории микропредприятия. Также стало известно, что гости заведения жаловались на постоянные драки и на нарушения пожарной безопасности.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел в ночь на субботу. По последним данным, погибли 15 человек, еще пятеро пострадали, четверо числятся пропавшими без вести. Открытое горение ликвидировано.

По данным «Известий», около 03:00 в ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин привел в действие пусковое устройство «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра, что и могло стать причиной возгорания. Позже мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.