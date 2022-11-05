Большинство тел погибших при пожаре в «Полигоне» нашли в курилке клуба

Большинство тел погибших при пожаре в развлекательном центре «Полигон» в Костроме были найдены в курилке клуба. Об этом ТАСС сообщили экстренные службы региона в субботу, 5 ноября.

«Большинство тел погибших при пожаре в «Полигоне» были найдены в курилке внутри заведения. Также они были найдены в подсобном помещении и около туалетных комнат», — сказал собеседник агентства.

Следственный комитет (СК) РФ по Костромской области продолжает устанавливать обстоятельства гибели людей при пожаре в клубе «Полигон». На данный момент допрошена директор ООО «Империя», которая организовывала работу клуба. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее в этот день источники «Известий» сообщили, что перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Мужчину задержали.

Чуть позднее стало известно имя задержанного. По информации «Известий», им оказался Станислав Ионкин. По предварительным данным, в ходе ссоры с посетителями клуба он совершил пуск из пускового устройства «Сигнал охотника» в потолок помещения.Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел в субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м.

По последним данным, в результате пожара погибли 15 человек, еще пять пострадали, четверо числятся пропавшими без вести. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.