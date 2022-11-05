Опубликован предварительный список погибших при пожаре в клубе «Полигон»

Опубликован предварительный список погибших в результате пожара в костромском развлекательном центре «Полигон» в Костроме.

Среди погибших: Юрий З. 1984 года рождения; Надежда З. 1984 года рождения; Наталья К. 1987 года рождения, Георг К. 1995 года рождения; Николай Г. 1983 года рождения; Александр Р. 1984 года рождения; Алексей Я. 1982 года рождения; Елена Л. 1987 года рождения; Владимир З. 1991 года рождения.

Список обновляется и дополняется.

По последним данным, в результате пожара погибли 15 человек, еще пять пострадали, четверо числятся пропавшими без вести. Большинство тел погибших были найдены в курилке клуба. Как сообщил один из пострадавших, в здании не было никаких эвакуационных выходов, и путь на улицу был крайне затруднен.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел ранее в субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.

Позже источники «Известий» сообщали, что перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Позже мужчину задержали, им оказался 23-летний Станислав Ионкин.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье о причинении смерти по неосторожности и о ненадлежащем оказании услуг.