В Госдуме напомнили, что микробизнес не освобожден от противопожарных проверок

Даже малый и микробизнес не освобожден от противопожарных проверок. Об этом 5 ноября «Известиям» заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Ранее в этот день в МЧС сообщили, что не проводили проверок в сгоревшем ночном клубе «Полигон» в Костроме, поскольку его собственником являлся индивидуальный предприниматель, относящийся к категории микропредприятия.

«Когда бизнес оказывает услуги населению, тем более если [в заведении, принадлежащем предпринимателю] возможно массовое пребывание людей, ни одна норма закона не дает ему индульгенции от противопожарных проверок», — сказал Выборный.

По словам депутата, ситуацию с «Полигоном» сейчас будут тщательно проверять правоохранительные органы.

«По результатам проверки мы вернемся к анализу действующего законодательства, чтобы усовершенствовать правила, которые дадут органам правопорядка, контрольным, надзорным органам достаточно механизмов для обеспечения безопасности населения», — добавил он.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел в ночь на субботу. По последним данным, погибли 15 человек, еще пятеро пострадали, четверо числятся пропавшими без вести.

По данным «Известий», около 03:00 в ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин привел в действие пусковое устройство «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра, что и могло стать причиной возгорания. Позже мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.