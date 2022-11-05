В МЧС рассказали, что пьяные посетители клуба в Костроме не стали эвакуироваться при пожаре

Посетители клуба «Полигон» в Костроме не стали эвакуироваться из заведения, когда начался пожар, поскольку были сильно пьяны. Об этом корреспонденту «Известий» Марии Зверевой 5 ноября рассказал замначальника ГУ МЧС России по региону Алексей Греков.

«По прибытию первых пожарных подразделений, было выявлено, что на месте находятся порядка 250 человек. Все лица находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Даже когда уже происходил пожар, фактически данные лица ничего не делали для своей эвакуации», — заявил он.

По словам Грекова, все действия первых прибывших пожарных спасательных подразделений были направлены на незамедлительную эвакуацию всех находившихся в заведении. Эту работу на первоначальном этапе осложнили вращающиеся двери.

Замначальника также сообщил, что эвакуационные выходы в помещении находились с трех сторон.

«Начали вскрывать все эвакуационные выходы для поиска пострадавших. Действительно, некоторые из них были закрыты и поэтому пришлось применить определенные усилия, чтобы проникнуть внутрь», — сказал Греков.

Кроме того, он уточнил, что автоматическая пожарная сигнализация в заведении была установлена, но сработала она или нет — покажет следствие.

Поиск тел погибших завершен, заключил он.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» произошел в ночь на субботу. По некоторым данным, в ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин запустил устройство «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра. Погибли 13 человек.

Подозреваемый в использовании пиротехнического средства и директор фирмы, которая организовывала работу заведения, задержаны.

Один из пострадавших рассказал «Известиям», что в заведении не было эвакуационных выходов. В МЧС пояснили, что не проводили проверок в «Полигоне», поскольку его собственником являлся индивидуальный предприниматель, относящийся к категории микропредприятия.

В то же время депутат Госдумы Анатолий Выборный в беседе с «Известиями» подчеркнул, что даже микробизнес не освобожден от противопожарных проверок.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников объявил 7 ноября в регионе днем траура по погибшим.