В МЧС уточнили число погибших при пожаре в костромском клубе «Полигон»
Заместитель главы регионального МЧС Алексей Греков сообщил, что при пожаре в клубе «Полигон» в Костроме в субботу, 5 ноября, погибло 13 человек.
До этого СМИ сообщали о 15 жертвах пожара.
«Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших», — сказал Греков, чьи слова приводит ТАСС.
Ранее в этот день сообщалось, что большинство тел погибших были найдены в курилке клуба. Как сообщил один из пострадавших, в здании не было никаких эвакуационных выходов и путь на улицу был крайне затруднен. «Известия» опубликовали предварительный список погибших.
Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел ранее в субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.
Позже источники «Известий» сообщали, что перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Позже мужчину задержали, им оказался 23-летний Станислав Ионкин.
По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье о причинении смерти по неосторожности и о ненадлежащем оказании услуг.