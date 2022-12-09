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Огненные краски: в подмосковных Химках загорелся OBI

В здании прогремели взрывы — пламя охватило горючие стройматериалы
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Рано утром 9 декабря на территории строительного гипермаркета OBI в подмосковных Химках вспыхнул крупный пожар. Из-за большого количества горючих материалов пламя быстро распространялось. У здания обвалилась кровля, само оно почти полностью разрушено, остались только несущие конструкции каркаса. По предварительным данным, в огне погиб охранник магазина. Подробнее — в материале «Известий».

Что случилось в Химках

О возгорании в гипермаркете сообщили около 6 утра. Здание OBI — пристройка к ТЦ «Мега Химки». Пожарные прибыли к месту через 21 минуту после срабатывания сигнализации. Огонь распространился в считанные минуты: в магазине хранилось большое количество горючих материалов — банки с краской, аэрозоли.

Ближе к 8 утра в здании обрушилась кровля. Местные жители сняли на видео мощные взрывы — вероятно сдетонировали лакокрасочные материалы. Как рассказал «Известиям» очевидец, который живет недалеко от гипермаркета, крыша пострадала в первую очередь.

Огненные краски
тушение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Все начало гореть с крыши, я не знаю откуда именно произошло воспламенение. (…) Пожар быстро очень развивался. Буквально через пять минут уже охватилась вся крыша пламенем. И через 10 минут очень быстро все развивалось, уже перенеслось на нижний этаж», — поделился Дмитрий. Мужчина также отметил, что собирался на работу, когда услышал пожарную сирену. По его словам, огонь также приближался к магазину «Спортмастер».

Как тушили пожар

К ликвидации пожара привлекли более 140 человек и 47 единиц техники, сообщили в МЧС. «Тушение осложняются конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой. Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь», — пояснили спасатели.

Огненные краски
пожарные
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

К половине девятого пламя удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. метров. Общая площадь пожара, по последней информации, составила 18 «квадратов» — это практически вся территория гипермаркета. На другие помещения ТЦ «Мега Химки» огонь не перекинулся. С другой стороны здания, где расположен «Ашан» и центральный вход, возгорания нет. Сам гипермаркет почти полностью разрушен — остался только несущий каркас.

К тушению пожара планировали привлечь авиацию, сообщили в МЧС. Номер сложности был повышен до четвертого.

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В торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье рано утром в пятницу начался пожар. Огонь распространился на площади 18 тыс. кв. м, один человек погиб. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Возгорание началось в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию ТЦ
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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По последней информации, площадь пожара составила 18 тыс. кв. м, его удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м. Также произошло обрушение кровли на площади 5 тыс. кв. м
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В разгар пожара в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. О том, что именно могло сдетонировать, информации пока нет, однако известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами
Фото: ТАСС/Дарья Соколова
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По словам очевидца, всё начало гореть с крыши. Буквально спустя десять минут пламя охватило нижний этаж магазина OBI
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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При пожаре в гипермаркете погиб сотрудник охраны. Эту информацию подтвердили в МЧС
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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На месте работают пожарные подразделения, в готовность приведена авиация МЧС России. К тушению привлекли более 70 человек и 20 единиц техники
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Экстренные службы объявили четвертый уровень сложности возгорания из пяти
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Экстренные службы назвали причиной возгорания сварочные работы. Ранее сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. Также СМИ, ссылаясь на экстренные службы, информировали, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Гипермаркет OBI почти полностью разрушен после пожара. От здания остались только несущие конструкции каркаса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Ущерб может составить примерно 20–30 млрд рублей с учетом стоимости припаркованных рядом автомобилей
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. На месте ЧП в данный момент работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Кто пострадал

Источник «Известий» сообщил об одном погибшем при пожаре — им стал охранник магазина. В МЧС подтвердили смерть одного человека. «К сожалению, имеет место быть один погибший. Проводятся работы по ликвидации пожара. Проблемных вопросов нет», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Огненные краски
скорая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на месте работают зампред правительства МО Роман Каратаев и глава Химок Дмитрий Волошин, чтобы координировать действия экстренных служб. «Сейчас главная задача — это безопасность жителей, важно убедиться, что огонь не перекинется на соседние здания. А также эвакуация машин — часто люди на ночь оставляют автомобили на парковке ТЦ, дал команду позаботиться об их сохранности», — написал глава региона в Telergam.

Причиной пожара в OBI, по предварительным данным, стали сварочные работы в пристройке к зданию. Однако рассматриваются и версии поджога и короткого замыкания.

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, электрические неисправности и огневые работы — по статистике самые распространенные причины пожаров в ТЦ. «Я думаю, что причина возгорания в Химках все-таки в электрических неисправностях, это может быть короткое замыкание», — сказал он «Известиям» и добавил, что пожарные системы и сигнализация скорее всего сработали правильно.

Огненные краски
крыша
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Версия о поджоге в настоящее время, скажем так, наименее вероятная», — сообщил журналистам прокурор Московской области Сергей Забатурин.

9 декабря ТЦ «Мега Химки» работать не будет.

Каковы последствия пожара

Сотрудники Роспотребнадзора по МО взяли пробы воздуха в районе горящего гипермаркета, их направят в лабораторию.

По предварительным данным, превышения предельно допустимых значений загрязняющих веществ не зафиксировано, сообщила пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.

Огненные краски
происшествие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По факту пожара в ТЦ «Мега Химки» возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Следователям предстоит установить причины возгорания, для этого проведут несколько экспертиз. Потенциальный ущерб от огня может достигнуть 20-30 млрд рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

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