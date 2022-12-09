Ущерб от пожара в OBI в Химках может составить до 30 млрд рублей

Ущерб от пожара в гипермаркете OBI в Химках может составить примерно 20-30 млрд рублей с учетом стоимости припаркованных рядом автомобилей. Такую оценку 9 декабря дали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

«Если все сгорит и пострадают близлежащие конструкции и имущество, то ущерб будет около 20-30 млрд рублей», — сообщили в ВСС ТАСС.

Возгорание произошло ранее в этот день. Площадь пожара составляла 18 тыс. кв. м. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м.

Также в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Один человек погиб.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. Возбуждено уголовное дело.

Экстренные службы назвали причиной возгорания сварочные работы. Ранее сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. Также СМИ, ссылаясь на экстренные службы, информировали, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание.