При пожаре в гипермаркете OBI в Химках погиб охранник

Сотрудник охраны гипермаркета OBI в Химках погиб при пожаре. Об этом 9 декабря сообщает источник «Известий».

В МЧС РФ также подтвердили информацию о гибели одного человека при происшествии в ТЦ.

«К сожалению, имеет место быть один погибший. Проводятся работы по ликвидации пожара. Проблемных вопросов нет», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

В настоящее время возгорание удалось локализовать. По данным ведомства, в 8:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора по Московской области взяли пробы воздуха в районе горящего гипермаркета, их направят в лабораторию.

Ранее сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. В то же время ТАСС, также ссылаясь на экстренные службы, проинформировало, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание.

Пожар вспыхнул в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию «Мега Химки», 9 декабря.

Также в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Отмечалось, что информации об объекте, который мог сдетонировать, пока нет. Однако известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами. Сообщается, что из здания OBI доносятся негромкие хлопки, напоминающие взрывающиеся бутылки или банки.

Согласно последней информации, площадь пожара составила 18 тыс. кв. м. По данным «Известий», произошло обрушение кровли на площади в 5 тыс. кв. м. Дым от пожара идет в сторону области — на микрорайоны Новоподрезково и Сходня. Подразделения МЧС запросили авиацию для тушения возгорания.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром.