В горящем ТЦ «Мега Химки» обрушилась кровля на 5 тыс. «квадратов»

В горящем торговом комплексе «Мега Химки» в Подмосковье произошло обрушение кровли на площади в 5 тыс. кв. м. Об этом «Известия» узнали 9 декабря.

На данный момент площадь пожара составляет 7 тыс. кв. м.

Пожар вспыхнул в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию «Мега Химки».

В разгар пожара в торговом комплексе «Мега Химки» прогремел мощный взрыв. Отмечалось, что информации об объекте, который мог сдетонировать, пока нет. Однако в огне здание строительного гипермаркета OBI, где находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами.

Подразделения МЧС запросили авиацию для тушения возгорания.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве отметили, что в результате пожара никто не пострадал.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром.