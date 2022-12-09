Пожар произошел в ТЦ «Мега Химки»

Возгорание произошло в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказал источник «Известий».

Согласно имеющимся данным, загорелся гипермаркет OBI. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил крышу здания, столб дыма поднялся высоко в небо.

В распоряжении «Известий» также появилась информация о том, что для борьбы с пожаром запросили авиацию. Также упоминается об угрозе перебрасывания огня на остальную площадь ТЦ.

«Поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, 8-й микрорайон, корпус 2. <...> Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», — говорится в заявлении регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве назвали приблизительную площадь возгорания — 250 кв. м. Эта информация уточняется. Пожару присвоен третий (повышенный) уровень сложности.

Сведений о пострадавших в настоящий момент не приводится.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в этот день сообщалось, что склад на Востряковском проезде в Москве загорелся на площади в 1,5 тыс. кв. м. Уточнялось, что в здании произошло частичное обрушение конструкций. Возгорание было успешно ликвидировано на площади 1,6 тыс. кв. м. В тушении пожара были задействованы 101 человек и 30 единиц техники.