Спасатели потушили пожар в складском здании на юге Москвы

Возгорание в складском здании было успешно ликвидировано на площади 1,6 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Принятыми мерами в 01:30 пожар локализован и в 02:48 полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства.

В тушении огня были задействованы 101 человек и 30 единиц техники. Отмечается, что в результате возгорания произошло частичное обрушение конструкций.

Ранее в этот день сообщалось, что склад на Востряковском проезде загорелся на площади в 1,5 тыс. кв. м. Общая площадь склада ― 3 тыс. кв. м. Уточнялось, что в здании произошло частичное обрушение конструкций.