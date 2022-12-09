В МЧС сообщили о локализации пожара на складе на юге Москвы
Пожар на складе на юге Москвы локализован. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в МЧС.
«В 01:30 пожар локализован», — говорится в сообщении.
В тушении огня заняты 101 человек и 30 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.
Отмечается, что в результате возгорания произошло частичное обрушение конструкций.
Ранее в этот день сообщалось, что склад на Востряковском проезде загорелся на площади в 1,5 тыс. кв. м. Общая площадь склада ― 3 тыс. кв. м.