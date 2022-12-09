Прокуратура организовала проверку по факту пожара в ТЦ «Мега Химки»

Прокуратура Московской области 9 декабря организовала проверку в связи с пожаром в помещении строительного гипермаркета OBI, расположенного в торговом комплексе «Мега Химки».

«В ходе проверки, проведение которой поручено Химкинской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства», — отмечено в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В прокуратуре проверят, соблюдались ли меры пожарной безопасности сотрудниками торгового комплекса. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранителей и экстренных служб на место ЧП выехал Химкинский городской прокурор Денис Андреев.

Отмечается, что возгорание произошло около 6:00. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время идет тушение пожара, площадь которого выросла до 17 тыс. кв. м. В гипермаркете обрушилась кровля, пламя и столб дыма поднимаются на большую высоту. Экстренные службы объявили четвертый уровень сложности пожара из пяти.

Также известно, что во время пожара в торговом комплексе «Мега Химки» прогремел взрыв. Информации об объекте, который мог сдетонировать, пока нет. В здании гипермаркета OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами.

О пожаре в гипермаркете OBI стало известно 9 декабря. По последним данным, к тушению были оперативно привлечены 11 человек и три единицы техники.