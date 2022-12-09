Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Площадь пожара в «Мега Химки» увеличилась до 17 тыс. кв. м
Происшествия
Мэр Горловки сообщил о прицельном обстреле города со стороны ВСУ
Общество
В Госдуме рассмотрят законопроект о голосовании с 16 лет
Мир
Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС
Мир
Сербия допустила возвращение 1 тыс. силовиков в Косово
Экономика
Прямые инвестиции в страны ЕАЭС выросли за год
Авто
Более 160 автомобилей собрали на заводе «Москвич»
Общество
Пожарные локализовали огонь на заводе в Барнауле и спасли трех человек
Мир
В США предложили забрать телефоны у морпехов для большей скрытности
Происшествия
Пожар произошел в ТЦ «Мега Химки»
Мир
Читатели Focus раскритиковали Шольца за политику в отношении России
Происшествия
Цех предприятия загорелся в Барнауле

Площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» увеличилась до 18 тыс. кв. м

Пожар в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в Москве сняли на видео
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возгорание в торговом центре «Мега Химки» распространилось по всей площади. В настоящее время огнем охвачено уже 18 тыс. кв. м, сообщили 9 декабря в экстренных службах.

Ход с огнём: в России создали «лыжи» для тушения пожаров
Как работает новая технология и насколько она может быть эффективна

При этом движение автомобилей вблизи горящего гипермаркета OBI в торговом центре не затруднено. Однако автобусы и другой транспорт на территорию ТЦ не пускают.

На парковке у здания находятся частные автомобили, пешеходные зоны огораживают лентой. В торговом центре в оповещении об эвакуации людей просят покинуть помещение «по техническим причинам». При этом в районе горящего ТЦ люди передвигаются спокойно и останавливаются посмотреть на происходящее, пишет ТАСС..

Ранее сообщалось, что площадь пожара в «Меге Химки» выросла до 17 тыс. кв. м. В гипермаркете обрушилась кровля, пламя и столб дыма поднимаются на большую высоту. Экстренные службы объявили четвертый уровень сложности возгорания из пяти.

Также публиковалось видео пожара.

Прокуратура Московской области по факту ЧП организовала проверку. Для координации действий правоохранителей и экстренных служб на место ЧП выехал Химкинский городской прокурор Денис Андреев.

Также известно, что во время пожара в торговом комплексе прогремел взрыв. Информации об объекте, который мог сдетонировать, пока нет. В здании гипермаркета OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022