Площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» увеличилась до 18 тыс. кв. м
Возгорание в торговом центре «Мега Химки» распространилось по всей площади. В настоящее время огнем охвачено уже 18 тыс. кв. м, сообщили 9 декабря в экстренных службах.
При этом движение автомобилей вблизи горящего гипермаркета OBI в торговом центре не затруднено. Однако автобусы и другой транспорт на территорию ТЦ не пускают.
На парковке у здания находятся частные автомобили, пешеходные зоны огораживают лентой. В торговом центре в оповещении об эвакуации людей просят покинуть помещение «по техническим причинам». При этом в районе горящего ТЦ люди передвигаются спокойно и останавливаются посмотреть на происходящее, пишет ТАСС..
Ранее сообщалось, что площадь пожара в «Меге Химки» выросла до 17 тыс. кв. м. В гипермаркете обрушилась кровля, пламя и столб дыма поднимаются на большую высоту. Экстренные службы объявили четвертый уровень сложности возгорания из пяти.
Также публиковалось видео пожара.
Прокуратура Московской области по факту ЧП организовала проверку. Для координации действий правоохранителей и экстренных служб на место ЧП выехал Химкинский городской прокурор Денис Андреев.
Также известно, что во время пожара в торговом комплексе прогремел взрыв. Информации об объекте, который мог сдетонировать, пока нет. В здании гипермаркета OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами.