Стена огня: под Москвой загорелся «Мега Химки»

В торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье рано утром в пятницу начался пожар. Огонь распространился на площади 18 тыс. кв. м, один человек погиб. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Возгорание началось в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию ТЦ
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
По последней информации, площадь пожара составила 18 тыс. кв. м, его удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м. Также произошло обрушение кровли на площади 5 тыс. кв. м
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Фото: ТАСС/Дарья Соколова
В разгар пожара в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. О том, что именно могло сдетонировать, информации пока нет, однако известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами
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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
По словам очевидца, всё начало гореть с крыши. Буквально спустя десять минут пламя охватило нижний этаж магазина OBI
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
При пожаре в гипермаркете погиб сотрудник охраны. Эту информацию подтвердили в МЧС
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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
На месте работают пожарные подразделения, в готовность приведена авиация МЧС России. К тушению привлекли более 70 человек и 20 единиц техники
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Экстренные службы объявили четвертый уровень сложности возгорания из пяти
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Экстренные службы назвали причиной возгорания сварочные работы. Ранее сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. Также СМИ, ссылаясь на экстренные службы, информировали, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Гипермаркет OBI почти полностью разрушен после пожара. От здания остались только несущие конструкции каркаса
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Ущерб может составить примерно 20–30 млрд рублей с учетом стоимости припаркованных рядом автомобилей
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. На месте ЧП в данный момент работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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