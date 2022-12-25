Нелегальный исход: почему в России продолжают гореть дома престарелых

Пожар в доме престарелых в Кемерово, в котором погибли 22 постояльца, — далеко не первый за последнее время . В 2021 году в Тюменской области огонь унес жизни семи человек в подобном заведении, в 2020-м в Бурятии — одиннадцати. Чтобы минимизировать риск таких трагедий, нужно вводить обязательное лицензирование частных домов престарелых и ужесточать за ними контроль, уверены эксперты. Корреспонденты «Известий» побывали на месте страшного пожара в Кемерово, чтобы узнать, как жили люди в нелегальной ночлежке, и почему горожане старались обходить ее стороной.

Дурная слава

Несмотря на предстоящие праздники, украшенные здания и нарядные елки на улицах, в Кемерово новогоднего настроения не ощущается . Буквально месяц назад, 25 ноября, была годовщина трагедии на шахте «Листвяжная» , унесшая жизни более 50 человек. В итоге разговоры с местными жителями о чудовищном пожаре, произошедшем в ночь 24 декабря, в результате которого погибло 22 человека, сводятся и к былым трагедиям.

— Опять конец года и опять люди гибнут , — сетует пенсионерка Анна Рабозова.

В парке им. Веры Волошиной, который находится в центре города, многолюдно. Почти все, с кем удалось пообщаться корреспондентам «Известий», слышали про пожар в нелегальном приюте для бездомных и пожилых, и каждый отметил, что место пользовалось дурной славой.

— Про него (приют. — «Известия») всегда ходили неприятные слухи . Некоторые говорили, что там секта живет , — поделился житель Кемерово Владимир Смоляков.

Другие местные жители и вовсе заявили «Известиям», что арендатор этого приюта якобы «не чист на руку». Этот слух отчасти подогревают и сообщения СМИ, согласно которым, организатор заведения — пастор Евангельской христианской церкви Андрей Смирнов — раньше был судим за кражу . По данным ресурса «КП-Новосибирск», мужчина проходил лечение от наркотической зависимости в реабилитационном центре. Кроме того, у пастора был бизнес, который он организовал прямо рядом с приютом . По данным базы «СПАРК», в 2019 году Андрей открыл ИП, чтобы заниматься розничной торговлей, в частности, кормами для животных (в здании ночлежки находился зоомагазин), а также уборкой зданий.

Пожар в социальном приюте в Кемерово начался в ночь на 24 декабря . Площадь возгорания составила 180 кв. м. Сгорел весь второй этаж, где жили постояльцы. В результате погибли 22 человека . Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования , сообщал замглавы МЧС России Анатолий Супруновский. Версию неисправности печного отопления, которую выдвигали ранее, он назвал маловероятной.





24 декабря СК по Кемеровской области предъявил Андрею Смирнову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Молились и разводили скот

Приют «Доброе дело» находился на окраине Кемерова в частном секторе, неподалеку от поселка Мереть. Перед заведением раньше был установлен забор, теперь же от него мало что осталось из-за пожара. Здание тоже выглядит ненадежным. Большой коттедж состоит из различного вида пристроек, которые сделаны из дешевых материалов — подавляющее большинство из пластика и ДСП.

У сгоревшего приюта дежурят представители правоохранительных органов, которые не разрешают заходить внутрь — в помещениях все еще опасно, возможны обрушения, сказали они. К тому же на месте все еще продолжаются работы: следователи устанавливают причины произошедшего .

Обращаю внимание на то, что в одной из пристроек находится вольер, откуда доносится характерное хрюканье . По словам жителей соседних домов, люди в приюте жили на собственном обеспечении, сами что-то выращивали, разводили животных, отсюда и взялся загон для свиней.

Но большую часть времени у местных постояльцев занимали молитвы.

— Вечерами, проходя мимо дома, можно было услышать молитвы. Причем не наши, православные, я таких точно не знаю, — рассказала «Известиям» жительница соседнего дома Елизавета Смирнова. — Со стороны казалось, что это секта какая-то. Приходили туда не только пожилые, но и молодые люди. Возможно, бездомные, а может, и наркоманы.

В ночь, когда произошел пожар, охранник Олег Политов возвращался к себе домой после ночной смены. Подъезжая к частному сектору, он увидел языки пламени, дым и пожарные машины.

— Большинство людей, которые здесь живут, вышли на улицу, потому что из этого приюта доносились страшные крики . Но, честно скажу, ничего удивительного в этой трагедии я не вижу. Здание всегда выглядело хлипким, оттуда частенько доносились ужасные запахи, а так как жили там бездомные, то понятно, что ни о какой пожарной безопасности там не заботились ,— отметил собеседник «Известий».

За все время, что корреспонденты редакции были рядом с приютом, к нему никто не подошел, цветы жители тоже к дому не приносят . Все собеседники «Известий» сказали, что горожан он всегда пугал.

— Жалко людей, не спорю. Но мы откуда знаем, чем здесь все это время занимались? Публика, которая сюда приходила, мягко говоря, маргинальная. Семьям страшно было детей на улицу выпускать, — посетовал житель района.

Вынужденный контроль

Пожары в нелегальных и полулегальных домах престарелых в России происходят в последние годы регулярно. В начале 2022-го в том же Кемерово загорелся частный пансионат для престарелых «Золотой век» . В результате погибли четыре человека , 48 были эвакуированы. Предварительной причиной пожара называли короткое замыкание.

В 2021 году 9 января случился пожар в частном пансионате для пожилых людей в поселке Боровский в Тюменской области . На месте нашли семь тел . Годом ранее произошло сразу несколько пожаров в домах содержания пожилых граждан. 8 апреля возгорание случилось в доме престарелых «Третий возраст» в Москве . В результате пожара погибли пять человек . Причиной возгорания стал взрыв паров топлива в котельной. Спустя месяц, 10 мая, начался пожар в частном доме престарелых «Второй дом» в подмосковном Красногорске . От отравления угарным месте на месте погибли девять человек, еще трое умерли от ожогов в медицинском учреждении . Еще 11 жизней унес пожар в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии .

Нелегальный исход_7 Тушение пожара в частном пансионате для пожилых людей в поселке Боровский в Тюменской области, 2021 год Фото: МЧС РФ

Чтобы снизить чисто трагедий, необходимо серьезнее подойти к вопросам проверок домов престарелых, особенно частных , считает председатель совета организации «Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности» Марина Галюченко.

— Должны быть проверки, работы с психологом для тех, кто хочет открыть такое помещение. Процедура должна напоминать проверку приемной семьи, которая проходит жесткую подготовку для того, чтобы взять ребенка. Пока такой специальной службы нет, то проверки должны осуществлять органы МВД, соцзащита, санитарно-эпидемиологическая служба, пожарные. Должен быть комплексный подход по содержанию таких домов, — отметила эксперт.

Нелегальный исход_6 Спасатели во время тушения пожара в доме престарелых «Третий возраст» в Москве. 2020 год Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный для борьбы с незаконными домами престарелых предложил выдавать лицензии .

— Если частный сектор активно включается в создание социальных объектов, то это должно быть под государственным контролем. Мы должны понимать, что в них есть и профессиональные кадры с подготовкой в социальной сфере, и помещения, которые соответствуют требованиям, — сказал депутат.

По его мнению, за домами престарелых должны следить соцзащита, органы здравоохранения, государственный пожарный надзор.

Нелегальный исход_5 Последствия пожара в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии, 2020 год Фото: РИА Новости/Светлана Самсонова

Основатель коммун с уходом для людей 65+ Алексей Сиднев считает, что у проблемы с появлением нелегальных приютов две стороны.

— Как правило, те, кто работает на месте, те же участковые, знают о существовании таких организаций и еще и кормятся с них. Однако нелегальные приюты закрывают потребность в подобных социальных учреждениях . Они возникают, потому что людям некуда идти. Демография во всем мире работает так, чем старше человек, тем больше ему нужна помощь. Семьям некуда деваться, они находят места, которые им по карману. Обычно они стоят ровно столько, сколько семья может себе позволить. Это сильно меньше, чем в местах, где уход за пожилыми осуществляется в должной степени, — сказал эксперт «Известиям».