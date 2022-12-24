Недоброе дело: сгоревший приют в Кемерово работал нелегально

Пожар в доме в Кемерово, где размещалась региональная общественная организация «Доброе дело», ночью унес жизни 22 человек. Предварительная причина воспламенения — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Ночлежка для пожилых людей была нелегальной. О причинах и последствиях пожара — в материале «Известий».

Что произошло

Сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме на улице Таврической, 23, в Кемеровском городском округе поступило на пульт пожарной охраны в субботу, в 03:30 по местному времени. По предварительным данным, пожар начался около двух часов. Обитатели ночлежки спали, поэтому тревога поднялась с запозданием.

Когда на место прибыли спасатели, огонь был виден во всех окнах, пламя перекинулось на кровлю. Общая площадь пожара составила 180 кв. м. По предварительным данным, в огне погибли 22 человек, пострадали шестеро, двое из которых получили сильные ожоги.

Недоброе дело Пожар в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове Фото: ТАСС/МЧС России

Ситуация осложнялась тем, что в доме были деревянные перекрытия, быстрому распространению огня также способствовал пожароопасный утеплитель из пенопласта.

Здание выгорело практически до основания — остался лишь остов первого этажа. В разборе завалов участвовали более 80 человек и 28 единиц техники. На месте дежурила бригада Центра медицины катастроф.

Причины и версии

По данным экстренных служб, дом милосердия был нелегальным. Три года назад ночлежку открыл пастор Евангельской христианской церкви Андрей Смирнов. Как удалось узнать «Известиям», мужчина сам когда-то был бездомным и поставил для себя цель помогать таким же людям. Постояльцы получали здесь койку для ночлега и трехразовое питание.

Правоохранительным органам еще только предстоит выяснить, сколько людей точно находилось в доме в момент трагедии. Известно, что постояльцы ночевали на втором этаже, который выгорел полностью. Самостоятельно выбраться из объятого пламенем дома смогли четверо. Шансов спастись у 22 человек просто не было.

Недоброе дело Фото: ТАСС/Максим Киселев

Предполагается, что причиной пожара стало неправильное обращение с печью. Кроме того, ночью должны были подключить второй котел отопления — возможно, трагедия произошла из-за сбоя в настройке оборудования. Не исключено также, что причиной возгорания стала неисправность электрообогревателя или проводки. Дополнительные меры по обогреву помещения требовались из-за холодов — столбик термометра в регионе держится ниже минус 20 градусов.

Известно, что Андрей Смирнов арендовал частный дом для проживания нуждающихся. Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего постояльцы сообщили пастору, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял.

— Ночью не следует проводить никакие работы, тем более связанные с установкой котла с помощью сварки. Пожароопасные работы должны вестись днем. Если же обогревательный котел прикручивали механически, то пожар из-за этого не мог возникнуть. Второй котел мог понадобиться для нагревания воды. Хотя на втором этаже такое оборудование не устанавливается, — пояснил возможную версию независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров.

Специалистам еще только предстоит выяснить, соблюдалась ли техника безопасности в случае с обогревом помещения.

— Печное отопление разрешено, и в домах престарелых оно может быть, — продолжил собеседник издания. — Однако за оборудованием требуется следить: надо вовремя чистить дымоходы, печи не должны перекаливаться, поэтому их нельзя топить до бесконечности и круглыми сутками. Иначе может начаться процесс самовозгорания в том месте, где труба контактирует с деревянным перекрытием.

Эксперт подчеркивает, что все требования к печному отоплению установлены правилами противопожарного режима.

Реакция официальных органов

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту пожара. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Кемеровской области — Кузбасса Александр Блошкин.

Пастору и индивидуальному предпринимателю Андрею Смирнову предъявлено обвинение, сообщил СК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет РФ по Кемеровской области – Кузбассу возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом говорится на сайте ведомства. Уголовное дело находится в производстве следственного отдела по расследованию особо важных дел аппарата СУ.

Оперативная группа центрального аппарата МЧС РФ во главе с замминистра вылетела в Кемерово.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев срочно провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Причины трагедии и ее последствия обсуждались с участием руководителей правоохранительных органов, МЧС, прокуратуры, СК, правительства региона, глав муниципалитетов.

Недоброе дело Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерове Фото: РИА Новости/Данил Айкин

«Главам муниципалитетов необходимо срочно провести заседание комиссий по ЧС, актуализировать списки организаций, в которых организована деятельность по размещению людей. Информацию предоставить председателю правительства. Если какие-то из них отказались от проверки, сообщить об этом в правоохранительные органы. Организовать работу с привлечением сотрудников правоохранительных структур по выявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, стационарно оказывающих социальные услуги для престарелых граждан и инвалидов», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Власти решили дополнительно информировать население о мерах пожарной безопасности при использовании отопительных систем и электроприборов. Особое внимание чиновники должны обратить на условия для многодетных семей, проживающих в частном секторе. Предполагается, что специалисты проинспектируют работу печного отопления, а также исправность датчиков — пожарных и угарного газа.

История вопроса

Журналистам удалось выяснить, что больше года назад приют на Таврической улице оказался в центре скандала. Бывшая сотрудница ночлежки обвинила Андрея Смирнова в жестоком обращении с подопечными. Женщина утверждала, что дом призрения был обычной сектой, в которую пастор якобы вовлекал людей в корыстных целях.

Правоохранительным органам придется разбираться в этой запутанной ситуации и проверять нелицеприятные для Смирнова предположения. В частности, бывшая коллега обвиняла его в том, что он отнимал у постояльцев документы и присваивал их пенсии. По ее словам, нуждающиеся жили в антисанитарных условиях.

Недоброе дело Фото: РИА Новости/Данил Айкин

В местных пабликах обсуждается, что благотворитель якобы не пускал на порог представителей противопожарных служб. Поскольку ночлежка функционировала нелегально, а никаких документов, разрешающих ее деятельность, у властей не было, то, вероятнее всего, никто и не подозревал о потенциальном источнике нарушения техники безопасности.

По данным источника РЕН ТВ, пастор Андрей Смирнов ранее был судим по статье «кража».

Это не первый пожар в приюте для пожилых в Кемеровской области. В январе 2022 года в СНТ «Печатник» сгорел дом престарелых «Золотой век». Тогда в огне погибли четыре человека.

Напомним, что в Кемерово 25 марта 2018 года произошел один из самых страшных пожаров в истории России. Тогда сгорел торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Трагедия унесла жизни 60 человек, из них 37 детей, 79 посетителей и сотрудников. Площадь пожара составила 1600 кв. м.