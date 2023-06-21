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Совфед одобрил закон об обязательном страховании пассажиров такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Совет Федерации на заседании 21 июня одобрил закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси.

«Сейчас такое страхование действует в отношении перевозок автобусами, троллейбусами, трамваями, железной дорогой, авиа- и водным транспортом», — сообщил зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.

Закон предусматривает, что юридическое или физическое лицо, а также ИП, получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью до момента, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2,025 млн рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру.

В настоящее время пострадавшие пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, по которому максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тыс. рублей.

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

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В апреле комитет Совета Федерации по экономической политике предложил формировать стоимость полиса ОСАГО для таксопарков в зависимости от показателей аварийности только их действующих водителей.

В том же месяце Общественный совет по развитию такси предложил ввести компенсацию покупки полиса ОСАГО для автомобилей такси. Речь идет о возврате части средств владельцу автомобиля такси по итогу страхового периода, если он не нарушал требований таксомоторного законодательства.

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