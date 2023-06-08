Наши шашки: такси и каршерингу пропишут уровень локализации

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для такси и каршеринга. Использование в пассажирских перевозках и сервисах краткосрочной аренды автомобилей российского производства позволит загрузить отечественные заводы . О каких машинах идет речь и какое препятствие стоит на пути АвтоВАЗа, выясняли «Известия».

«Правительству Российской Федерации в целях стимулирования спроса на отечественную промышленную продукцию: ...рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью, — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Сколько баллов нужно

Законопроект об обязательном уровне локализации компонентов для работающих в такси автомобилей был разработан в Совете Федерации еще в начале года. Локализацию предлагалось измерять в баллах, аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках. Позже глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов подготовил уточняющие поправки по количеству проходных баллов: с 1 января 2024 года не менее 1 тыс. баллов, с 1 января 2026 года не менее 2 тыс. баллов, с 1 января 2028 года не менее 3 тыс. баллов.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Для электромобилей сенатор предложил установить следующие обязательные уровни локализации деталей: с 1 января 2025 года не менее 1 тыс. баллов, с 1 января 2027 года не менее 2 тыс. баллов, с 1 января 2029 года не менее 3 тыс. баллов. Эти требования не касались уже работающих в качестве такси автомобилей и машин дороже 4 млн рублей, используемых для пассажирских перевозок повышенной комфортности.

Требует проработки и переходного периода

К проработке инициативы Совета Федерации подключилось правительство Самарской области совместно с АвтоВАЗом.

«Во многих странах мира в службах такси используются только отечественные автомобили, но в России почему-то это не так. В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АвтоВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин. Это актуально для Самарской области, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров», — отметил самарский губернатор Дмитрий Азаров. По его словам, это позволит поддержать не только производителей автомобилей, но и поставщиков автокомпонентов. Он уточнил, что это вопрос, требующий проработки и «переходного периода».

Инициатива главы региона о замещении в таксопарках иностранных машин на отечественные автомобили была озвучена 4 апреля на Госсовете, посвященном вопросам развития промышленности Российской Федерации, и вошла в проект решений Госсовета.

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Теперь очередь за правительством, которому, согласно поручения президента, для подготовки соответствующих предложений, установлен срок до 1 августа 2023 года.

Какие модели считать российскими

Пока точные критерии не определены, сложно сказать, как повлияют новые правила на сервисы такси и каршеринга, считают эксперты и игроки рынка.

— Сама по себе эта инициатива в нынешних условиях полезна — это очень мощная поддержка отечественным предприятиям. Весь вопрос в том, как она будет реализована, — прежде всего в том, какие модели будут считаться российскими. Одно дело, если это будут все автомобили, выпущенные на территории нашей страны. Совершенно другая картина складывается, если в расчет будут приниматься параметры локализации, например, как это принято при проведении госзакупок , — рассказал «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Такая поддержка в качестве временной меры будет полезна российскому автопрому, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Но только в том случае, если она будет распространяться на все автомобили с российским VIN-номером независимо от их степени локализации.

— В противном случае выбор моделей для такси и каршеринга окажется очень ограниченным. Кроме того, при нынешней ситуации в этих сервисах практически не будет автомобилей с автоматической трансмиссией, — отметил эксперт.

Ограниченный выбор

От проходных баллов локализации, заявленных в законопроекте Совфеда, выигрывает прежде всего АвтоВАЗ, отмечают эксперты. Однако Волжский автозавод пока не располагает версиями машин с автоматической трансмиссией, востребованных в каршеринге. Преференции получает и завод Haval, выпускающий кроссоверы по полному циклу. Другие российские предприятия — «Автотор», «Моторинвест» и «Москвич» — занимаются крупноузловой сборкой с низкой локализацией. Теоретически в такси и каршерниге могут оказаться и внедорожники Ульяновского автозавода. Однако на практике появление «Хантеров» или «Патриотов» в такcопарках и сервисах кратковременной аренды автомобилей маловероятно.

Между тем после ухода с российского рынка ряда зарубежных производителей и закрытием их российских производств выбор моделей для такси и каршеринга значительно сократился. Вместо привычных VW Polo, Skoda Octavia, Hyundai Solaris и Kia Rio и K5 таксопарки закупают машины из КНР, причем не только седаны, но и кроссоверы.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

— Уже сейчас в условиях ограниченного предложения на рынке автомобилей компаниям удается обновлять парки своих автомобилей, — рассказали «Известиям» в рабочей группе агрегаторов такси при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Несмотря на то что в последнее время на дорогах вместо привычных седанов с шашечками на крыше всё чаще стали встречаться кроссоверы-такси, в рабочей группе считают, что они также вполне подходят для пассажирских перевозок. Там отметили, что это современные и комфортные модели, которые зачастую более вместительные по сравнению традиционными седанами.

Раз в три года

По словам автора законопроекта, главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, машины в парках такси «целесообразно обновлять каждые три года». Представители сервиса каршеринга Belka Car настроены не так оптимистично.

«Для того чтобы отрасль смогла реализовать это поручение, необходимо в первую очередь доработать программу субсидирования и лизинга автомобилей», — отметили в пресс-службе компании.

Бизнес могут стимулировать к быстрой смене автомобильного парка, считает Максим Кадаков.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев

— Я не исключаю также вариант, при котором речь будет идти не о покупке автомобилей таксопарками, а о подключении автомобилей к службе такси в зависимости от того, является ли машина российской или нет. Если будет реализован такой сценарий, то многие водители на иномарках, особенно в регионах, уйдут в серую зону, — отметил главный редактор «За рулем».

Выбрали отечественное

В Минпромторге России рассказали «Известиям», что традиционно поддерживают использование высоколокализованных автомобилей в такси и каршеринге, так как подобный механизм регулирования может способствовать стимулированию спроса на автомобили отечественного производства.

— Минпромторгом России уже проработан вопрос применения соответствующих требований к автомобилям, используемым в такси, направлено положительное заключение. Соответствующие параметры в дальнейшем могут быть распространены и на автомобили каршеринга с учетом их специфики, — отметили в пресс-службе ведомства.

Некоторые операторы такси и каршеринга сами переходят на отечественные машины.

«В мае 2023 года мы подписали соглашение на поставку 3 тыс. автомобилей «Москвич-3» для лизинговой программы «Ситипарк». Эти авто пополнят таксопарки в течение 2023 года», — рассказал управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко. Главное, чтобы отечественные производители смогли обеспечить необходимый для рынка объем выпуска без существенного повышения цен, отметил он.