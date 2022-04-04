Проехал мимо санкций: столичный каршеринг поддержат власти

Столичные власти окажут поддержку московским операторам каршеринга. Им предоставят дополнительные субсидии на расширение автопарка, а также смягчат требования к автомобилям. Как в новых условиях будут работать сервисы краткосрочной аренды машин, разбирались «Известия».

Еще послужат

Операторы каршеринга смогут эксплуатировать автомобили на год дольше. Это предусмотрено постановлением мэра Москвы, которое вступает в силу 18 апреля. Согласно документу, срок действия парковочных разрешений, позволяющих парковать автомобили каршеринга на платных уличных стоянках на льготных условиях (операторы оплачивают 30 тыс. рублей в год за каждый автомобиль, что позволяет арендаторам машин бесплатно оставлять их на платных парковках), увеличен с трех до четырех лет.

«В условиях роста рыночных цен на легковые автомобили и ограниченного предложения новых моделей операторы каршеринга не имеют возможностей обновлять парк в запланированных объемах. При этом в распоряжении операторов — 13 тыс. автомобилей в хорошем техническом состоянии, которые пришлось бы вывести с рынка в связи с истечением трехлетнего срока использования. Возможность продления срока действия льготных парковочных разрешений до четырех лет позволит операторам использовать машины на год дольше и, соответственно, сохранить доступность каршеринга для пользователей — примерно 30 тыс. машин», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале столичного градоначальника.

Кроме того, власти Москвы увеличили в два раза размер субсидий операторам каршеринга на приобретение новых автомобилей в кредит или лизинг. Как отмечают в пресс-службе мэра и правительства Москвы, на фоне повышения ключевой ставки ЦБ выросли и лизинговые платежи для каршеринга.

Проехал мимо санкций Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Увеличение субсидий позволит операторам каршеринга выполнить свои финансовые обязательства перед кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями и тем самым сохранить парк машин и доступность услуг для потребителей, — подчеркнули в пресс-службе.

Для снижения нагрузки на компании, предоставляющие автомобили в краткосрочную аренду, было также принято решение о приостановке интеграции мобильных приложений каршеринга в единое приложение «Московский транспорт».

Автопарки обновляются, география расширяется

Операторы каршеринга поддержали решения столичных властей.

«Мы рады, что подобные меры принимаются именно сейчас, так как это позволит каршеринговым компаниям не сокращать количество автомобилей и оставаться удобной альтернативой покупке личного транспорта», — заявил «Известиям» генеральный директор компании «Ситидрайв» Алексей Сергеев.

Приостановка деятельности автозаводов и повышение ключевой ставки представляют риски для рынка каршеринговых услуг, отметили в пресс-службе «Ситидрайва». Тем не менее компания продолжает увеличивать парк автомобилей и расширять географию покрытия.

Проехал мимо санкций Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«С начала года на линию были выведены более 2 тыс. машин различных классов. Ожидаются поставки автомобилей по новым лизинговым договорам. Рассчитываем, что наш автопарк увеличится до 10 тыс. машин в ближайшее время. Мы также продолжаем расширять зону покрытия за пределами Москвы и Санкт-Петербурга», — отметили в пресс-службе «Ситидрайв».

Похожая картина наблюдается и у других операторов каршеринга. Как рассказали «Известиям» в компании «Делимобиль», в прошлом году автопарк был значительно обновлен и в скором времени ожидаются поставки по ранее заключенным контрактам. Кроме того, в компании планируют появление в автопарке новых моделей.

«В прошлом году мы в качестве эксперимента вывели на улицы Минска партию автомобилей Haval. Машины хорошо себя зарекомендовали, и мы рассматриваем возможность появления их и в российских городах», — заявили в пресс-службе «Делимобиля».

В парке BelkaCar достаточное количество автомобилей для удовлетворения текущего спроса, подчеркнули в компании. В ближайшее время этот оператор каршеринга намерен увеличить географию покрытия в столичном регионе.

Проехал мимо санкций Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

«Мы планируем существенно расширить зоны драйвинга и завершения аренды в Москве и области — появятся новые зоны в Пушкино, Подольске и в Зеленограде», — отметили в пресс- службе BelkaCar.

Как будет проводиться обслуживание

Операторы каршеринга признают определенные сложности с поставками запчастей, однако подчеркивают, что на техническом состоянии машин это не сказывается.

«Все мероприятия по обслуживанию и ремонту проходят в штатном режиме. Все участники рынка каршеринга, включая нас, работают над тем, чтобы текущая ситуация с поставками комплектующих как можно меньше сказалась на пользователях», — подчеркнули в пресс-службе BelkaCar.

В компании «Делимобиль» отметили, что обладают собственными техцентрами для ремонта автомобилей. Кроме того, у оператора есть запас основных запчастей и комплектующих.

Проехал мимо санкций Фото: ТАСС/Александр Щербак

«В нашем автопарке более 20 тыс. автомобилей. Мы создали собственную инфраструктуру для обслуживания и ухода за машинами. Мы впрок закупаем необходимые детали, на складах и в ремонтных зонах есть необходимое количество запчастей», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Все опрошенные операторы каршеринга заверили «Известия», что не планируют в ближайшее время пересматривать тарифы на аренду автомобилей.

В компании «Яндекс.Драйв» на запрос «Известий» относительно планов по обновлению автопарка, обслуживанию автомобилей, расширению зон покрытия и пересмотру тарифов оперативно ответить не смогли.

Альтернатива трамваю

Приостановка деятельности ряда автоконцернов в России, перебои с поставками машин, безусловно, скажутся и на каршеринге, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, в нынешней ситуации парк прокатных автомобилей не сможет обновляться прежними темпами. Поэтому решение об увеличении срока эксплуатации автомобилей краткосрочной аренды он считает вполне логичным.

Проехал мимо санкций Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Для многих людей каршеринг плотно ассоциируется с отдельным видом общественного транспорта и является альтернативой трамваю и личному автомобилю. Вывод почти половины парка прокатных машин привел бы к дополнительной нагрузке на общественный транспорт», — заявил «Известиям» Шапарин.

При этом он не исключил, что с началом курортного сезона некоторые операторы каршеринга могут перенаправить часть автомобилей из Москвы и других городов в южные регионы страны.