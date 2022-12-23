С шашечками наголо: Госдума приняла закон о такси

Государственная дума приняла закон, устанавливающий требования к водителям и агрегаторам такси. Водители, имеющие судимость за ряд преступлений, а также более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, не смогут управлять автомобилем с «шашечками». Также прописана ответственность для агрегаторов в случае ДТП с участием водителя-самозанятого. По каким правилам в следующем году начнут работать такси, разбирались «Известия».

Опознать такси

Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации». Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности парламента. Он определяет требования к водителям, службам заказа (агрегаторам) и автомобилям такси.

Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2023 года. С этой даты машина такси должна иметь на кузове «композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке», и фонарь оранжевого цвета на крыше.

Изначально предполагалось, что в качестве такси могут использоваться только автомобили российского производства. Однако к третьему чтению от этого предложения решили отказаться.

С шашечками наголо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В салоне машины должна быть размещена информация о наименовании службы заказа, номер записи в региональном реестре перевозчиков такси (закон предусматривает создание таких реестров), разрешение осуществлять пассажирские перевозки, а также ФИО водителя, контакты компании-перевозчика, данные о тарифах.

Региональные власти смогут по своему усмотрению определять цветовую гамму, которой должны соответствовать автомобили такси. Также местные власти могут устанавливать на территориях вокзалов и аэропортов отдельные зоны, на которых только и можно предлагать услуги такси.

При этом власти Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя вправе определять минимальный тариф на услуги.

Поездки в архиве

Закон обязывает компанию-перевозчика «вести в электронной форме или на бумажном носителе журнал регистрации заказов легкового такси». В нем необходимо будет фиксировать номер заказа, дату и время его принятия и выполнения, адреса, время начала и окончания поездки, марку, модель и госномер автомобиля, данные водителя и пассажира.

Эту информацию перевозчик обязан хранить не менее полугода и предоставлять ее «по требованию уполномоченного органа в области обеспечения безопасности <...> в случаях, установленных законодательством Российской Федерации».

Без штрафников и уголовников

Закон впервые прописывает статус самозанятых в сфере таксомоторных перевозок. Теперь им официально разрешено оказывать услуги такси без открытия ИП.



Одновременно документ устанавливает серьезные ограничения для водителей такси. В частности, ими не могут быть лица, которые повторно лишились прав или подверглись административному аресту за нарушения ПДД в течение года со дня окончания срока такого наказания. Также к управлению такси не допускаются водители, имеющие более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

С шашечками наголо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Не могут быть водителями и те, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления средней тяжести и более тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности, а также против половой неприкосновенности.

Эти требования распространяются также на тех, кто был осужден за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж или разбой. Запрет касается не только граждан, которые были осуждены за такие преступления в России, но и лиц, судимых или преследуемых по похожим статьям законодательства в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Агрегаторы в ответе

В документе впервые прописана ответственность агрегаторов такси. Они будут обязаны наравне с водителем-самозанятым возместить ущерб, причиненный пассажиру такси в случае ДТП. Также агрегатор будет выплачивать компенсацию, если передал заказ перевозчику, не имеющему разрешения на таксомоторную деятельность.

Служба заказа будет обязана возместить ущерб, который возник из-за того, что таксомоторный парк не следил за техническим состоянием машины.

Наконец, агрегаторы должны открыть свои представительства в регионах, где в сутки заказы выполняют более 4 тыс. такси этого сервиса.

«Государство стремится к обелению отрасли»

Работать в такси самозанятым без открытия ИП эксперты считают правильной нормой.

— Уже сейчас самозанятых водителей несколько сотен тысяч, такой режим востребован и должен быть учтен в регулировании отрасли, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Яндекс Такси».

Также в «Яндексе» поддержали регулирование ответственности служб заказа такси. Однако при этом крайне важно, чтобы были созданы все необходимые для проверки водителей и автомобилей государственные реестры и базы данных, подчеркивают в компании.

С шашечками наголо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Государство стремится к большей прозрачности в сфере такси, и как один из шагов по «обелению» отрасли — трудоустройство водителей в штат или оформление в качестве самозанятых, — заявила «Известиям» PR-директор People&People (оказывает PR-поддержку компаниям «Ситимобил», «Грузовичкоф», «Таксовичкоф») Екатерина Зубенина.

По ее словам, новые требования к водителям, касающиеся непогашенной судимости и отсутствия большого числа неоплаченных штрафов, позволят сделать поездки более комфортными и безопасными. Однако механизм таких проверок «пока не кажется понятным и простым и может требовать технической доработки», отметила Зубенина.

Основные претензии агрегаторов такси вызывает норма, обязывающая их открыть представительства в регионах.

— Наш сервис является службой заказа такси, и, согласно бизнес-модели, мы не открываем филиалы в других городах. Мы продолжаем региональную экспансию с помощью продажи франшизы и создания совместных предприятий, — заявила представитель «Ситимобила», «Грузовичкоф», «Таксовичкоф».

Похожей позиции придерживаются и в «Яндекс Такси».

— Норма об открытии представительств кажется избыточной и потребует расходов, которые еще предстоит оценить, — заявили «Известиям» в пресс-службе компании.

Необходимы доработки

Принятие закона позволит упорядочить рынок такси, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он в целом поддерживает новый документ, однако считает некоторые его положения спорными и требующими доработки.

— Вызывает вопросы установка минимального тарифа в ряде городов. Сейчас расценки гибко регулируются рынком. Введение дополнительных ограничений может привести к снижению заработков водителей. В итоге есть риск их ухода в «серые» схемы и увеличения количества нелегальных бомбил, — считает Шапарин.

Он согласен с запретом на работу в такси водителей с судимостью, но считает избыточной норму, не позволяющую осуществлять эту деятельность тем, кто имеет больше трех неоплаченных штрафов.

С шашечками наголо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— К сожалению, сбои при отправке «писем счастья» не редкость. Водитель может просто не знать, что за ним числятся неоплаченные штрафы. Поэтому пока эта система работает не идеально, вводить данные ограничения, на мой взгляд, преждевременно, — полагает эксперт.

Ограничения для водителей, связанные с судимостью, осложняют их социализацию, считает председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников транспорта «Таксист» Андрей Попков.

— После освобождения из мест лишения свободы человеку очень сложно найти приличную работу. Для многих из них вождение такси чуть ли не единственный способ заработать на жизнь. Теперь их его лишают, — заявил Попков «Известиям».

По словам эксперта, новый закон совершенно не защищает интересы водителей такси.