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В Совфеде предложили с 2024 года ввести уровень локализации деталей для такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Со следующего года в российских таксопарках могут ввести уровень локализации деталей для автомобилей, служащих в такси, дороже 4 млн рублей, гласят новые поправки в постановление правительства, подготовленные главой комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андреем Кутеповом. Об этом 16 мая сообщает ТАСС со ссылкой на документы, направленные вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

По данным источника, инициатива Кутепова предлагает ввести балльную систему локализации новых автомобилей для таксопарков. Так, с 2024 года уровень локализации машины с конвейера должен быть не ниже 1000 баллов, после 2026 года ― не менее 2000 баллов, а с наступлением 2028-го ― не менее 3000 баллов.

Точно такая же логика распространяется и на электромобили для такси: с 2025 года уровень локализации новых электрокаров должен быть не менее 1000 баллов, с 2027 года ― не ниже 2000 баллов, а с 2029-го ― не ниже 3000 баллов.

Согласно предложенным Кутеповым поправкам, оценка уровня локализации не будет распространяться на автомобили, которые уже служат в таксопарках, а также на машины стоимостью дороже 4 млн рублей (в том числе бизнес-класса и выше).

Глава комитета Совфеда по экономической политике считает, что подобная инициатива вполне осуществима, поскольку ранее некоторые производимые в России автомобили брендов Toyota, Hyundai, Volkswagen, Skoda и Renault достигали уровня локализации, который оценивался в 1–2 тыс. баллов. Также Кутепов добавил, что баллы локализации можно будет посмотреть в цифровой версии ПТС.

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27 апреля комитет Совета Федерации по экономической политике предложил формировать стоимость полиса ОСАГО для таксопарков в зависимости от показателей аварийности только их действующих водителей.

«Предлагается рассмотреть предложение о пересмотре алгоритма при определении стоимости полиса ОСАГО для коммерческих перевозок — коэффициент при определении стоимости полиса применять исходя из показателей аварийности водителей, состоящих в штате перевозчика на дату заключения договора ОСАГО, производить расчет без учета аварийности водителей, которые уже не работают у перевозчика», — приводит текст письма ТАСС.

Глава комитета Совфеда Андрей Кутепов отметил в письме, что таксопарки сталкиваются с проблемами при оформлении полиса ОСАГО.

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