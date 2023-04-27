Совфед предложил определять цену на ОСАГО для таксопарков с учетом их аварийности

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил формировать стоимость полиса ОСАГО для таксопарков в зависимости от показателей аварийности только их действующих водителей. Об этом 27 апреля говорится в письме, направленном помощнику президента России Максиму Орешкину.

«Предлагается рассмотреть предложение о пересмотре алгоритма при определении стоимости полиса ОСАГО для коммерческих перевозок — коэффициент при определении стоимости полиса применять исходя из показателей аварийности водителей, состоящих в штате перевозчика на дату заключение договора ОСАГО, производить расчет без учета аварийности водителей, которые уже не работают у перевозчика», — приводит текст письма ТАСС.

Глава комитета Совфеда Андрей Кутепов отметил в письме, что таксопарки сталкиваются с проблемами при оформлении полиса ОСАГО.

«72% таксистов сталкиваются с отказами в страховании. В итоге 53% перевозчиков досрочно сдавали разрешения, то есть отказываясь от легализации такси по причине того, что им не дают возможность страховать ОСАГО», — заявил сенатор.

19 апреля президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что в России только 40% такси корректно застрахованы по ОСАГО. Также он отметил, что частота страховых случаев по ОСАГО, в которых виновниками были таксисты, в 2022 году составила 33%, что почти в семь раз выше, чем в среднем по стране.

Ранее, 7 апреля, Общественный совет по развитию такси предложил ввести компенсацию покупки полиса ОСАГО для автомобилей такси. Речь идет о возврате части средств владельцу автомобиля такси по итогу страхового периода, если он не нарушал требований таксомоторного законодательства.

30 марта стало известно о внесении в Государственную думу законопроекта об увеличении размера штрафа за просроченное ОСАГО для служб заказа легкового такси. Проект посвящен изменению ст. 11.14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Предлагается увеличить штраф с 500 рублей до 100 тыс. рублей.