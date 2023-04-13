Недостача данных: власти хотят регулировать умную электронику в автомобилях

Власти намерены стандартизировать бортовую электронику в автомобилях. Правительство поручило проработать этот вопрос «Яндексу», «Соллерс», АНО «Цифровая экономика» и другим участникам рынка . Зачастую устройства в китайских и других иномарках показывают данные иероглифами, а сведения о машине передают непонятно кому и куда. Бесконтрольное использование информации третьими лицами чревато утечками, а вмешательство в работу систем автомобиля — авариями и транспортными локаутами огромных масштабов, предупреждают участники рынка информбезопасности. Стандартизация бортовых компьютеров и систем передачи данных — позитивный момент для владельцев, поскольку машины будет проще ремонтировать и страховать, считают эксперты.

Упорядочивание знаний

«Яндекс», «Соллерс» и другие заинтересованные компании совместно с АНО «Цифровая экономика» должны проработать вопросы стандартизации телеметрии автотранспорта «и их внедрения в производственный и эксплуатационный процессы». Это следует из поручения вице-премьера Дмитрия Чернышенко, с которым ознакомились «Известия». Результаты этих изысканий должны быть представлены в правительство к 21 апреля , говорится в документе.

Эту информацию подтвердили в одной из упомянутых в документе структур. Редакция направили запросы в «Яндекс» и «Соллерс».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Телеметрию на автотранспорте обеспечивают специальные программно-аппаратные комплексы, которые собирают данные о состоянии внутренних систем машины и передают их водителю, дилеру, сервисным центрам . Одна из проблем, которую должна решить стандартизация, — регулирование работы бортовых компьютеров поставляемых и собираемых в России иномарок , объяснил директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян. Не секрет, что у некоторых китайских моделей локализация произведена небрежно, зачастую информация водителю выдается вперемешку с иероглифами, при этом открытым остается вопрос, куда направляются данные с этих устройств , отмечает он.

— Опыт последнего времени показывает, что в стандарте целесообразно предусмотреть запрет на дистанционную блокировку тех или иных функций автомобиля , — добавили в «Цифровой экономике».

Эксплуатация таких машин при отсутствии должного контроля со стороны государства может приводить к нарушению национальных интересов РФ, поскольку иностранные государства имеют доступ к информации о транспортных потоках и состоянии окружающей дорожной инфраструктуры , отметили в НТИ «Автонет». Там добавили, что в рамках Национальной технологической инициативы разрабатывается проект «Автодата», предусматривающий стандарты для умных машин.

— Уже сейчас сервисные центры собирают информацию, которая без согласия собственника транспортного средства продается третьим лицам. Это может привести к материальному ущербу для владельца авто , разглашению чувствительной персональной информации, — предупреждают в НТИ.

Необходимо стандартизировать такие системы, поскольку умных автомобилей становится всё больше, отмечает Карен Казарян. Будущий документ может описывать минимальный набор данных, которые должен собирать бортовой компьютер, способ и формат их передачи, нормы безопасности , перечислил он.

«Известия» направили запросы в Минцифры и Минпромторг.

Фото: РИА Новости/Семен Апасов

В аппарате Дмитрия Чернышенко отметили, что отраслевой стандарт телеметрии позволит унифицировать состав и формат сведений, которые собирает и передает бортовой компьютер . Основной эффект — обеспечение безопасности при обращении информации и защита владельцев транспортных средств от неконтролируемого использования персонифицированных данных , — добавили там.

Кроме того, стандарт — это необходимое условие для создания универсальных отечественных сервисов удаленной диагностики неисправностей, мониторинга движения и прочего, без привязки к аппаратной части машины , отметили в аппарате вице-премьера. Такие нормы нужны производителям, агрегаторам такси, каршеринговым и логистическим компаниям, сервисам , а в перспективе и страховым компаниям. Государство также заинтересовано в стандартизации и регулировании телеметрии с автотранспорта, прежде всего в части, касающейся хранения телематических данных на территории РФ , сказали там.

Стандарт безопасности

По словам Карена Казаряна, стандарты для умных автомобилей уже приняты в ЕС. Для многих других стран это уже данность, но в России пока наблюдаются трудности с самими бортовыми компьютерами , утверждает заместитель гендиректора по науке и развитию Информационной внедренческой компании Валерий Андреев.

— Прежде всего надо создать отечественные бортовые компьютеры, а потом и стандарты для них , — считает эксперт.

Информация с устройств китайских и других иномарок зачастую бесполезна для водителя, при этом куда передаются чувствительные данные с них и какие именно — остается только гадать , согласен руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров. При этом бесконтрольное использование таких устройств может создать проблемы огромных масштабов : заглушенные в нужное время в нужном месте несколько каршеринговых машин могут парализовать трафик в крупном городе, предупреждает он.

Фото: ТАСC/Щербак Александр

— Естественно, необходимо вводить стандарты для умной бортовой электроники: допускать на дороги автомобиль со встроенным компьютером можно лишь только после комплексной проверки этого устройства, кодов и подтверждения соответствия системы российским ГОСТам , — уверен эксперт.

Сбор, обработку и передачу данных о состоянии систем автомобиля важно стандартизировать, считает руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

— Но с иномарками проработать такую масштабную задачу пока сложно — на рынке много моделей от разных производителей, в том числе ввозимых по параллельному импорту . Их системы сильно разнятся, предполагаемое для установки на китайский автомобиль ПО по сбору информации может совсем не интегрироваться в европейские машины, — рассуждает юрист.

Для эффективной работы телеметрии автотранспорта необходимо также вести диалог с автопроизводителями, чтобы для российского рынка изначально в них интегрировали уже готовые решения , которые бы подходили под отечественные стандарты, считает он.

Национальное регулирование сферы цифровых данных, в том числе на транспорте, однозначно необходимо. Но этот вопрос связан не только с китайскими автопроизводителями — он актуален и применительно к европейским, японским или корейским маркам машин , говорит главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин.

— Все подключенные автомобили (с интеллектуальными сервисами и выходом в интернет. — «Известия») — Mercedes, BMW, Volvo или другие — передают свои данные на протяжении многих лет , — отмечает он.