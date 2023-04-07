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Безаварийным таксистам предложили возвращать часть стоимости ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Общественный совет по развитию такси предложил ввести компенсацию покупки полиса ОСАГО для автомобилей такси. Такое предложение высказал на недавнем совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию системы ОСАГО, представитель совета.

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Речь идет о возврате части средств владельцу автомобиля такси по итогу страхового периода, если он не нарушал требований таксомоторного законодательства.

Похожая инициатива была предложена кабмину и аналитическим центром при правительстве в феврале 2023 г., рассказал источник «Известий», близкий к правительству. В тех предложениях речь шла о компенсации части стоимости полиса ОСАГО за счет средств региональных бюджетов.

Также Общественный совет на встрече в Совфеде предложил ввести краткосрочное страхование ОСАГО для такси — на срок от одних суток. Это упросит страхование для самозанятых, считают там. Сейчас договор ОСАГО по общему правилу заключается на один год.

По мнению общественников, такие меры помогут стимулировать оформление страховок в сфере такси. Сейчас, по данным аналитического центра при правительстве, лишь не более 35% автомобилей такси обеспечены ОСАГО, а количество заключаемых договоров по «автогражданке» в такси в 2022 г. снизилось на 2,4 % по сравнению с 2021 г.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бонус без малуса: безаварийным таксистам предложили возвращать часть стоимости ОСАГО

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