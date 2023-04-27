В Совфеде предложили лишать лицензии страховщиков за отказ в оформлении ОСАГО

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил ужесточить ответственность для автомобильных страховых компаний за уклонение от заключения договора ОСАГО. В частности, в письме, адресованном помощнику президента РФ Максиму Орешкину 27 апреля, предложено ограничивать или приостанавливать лицензии страховщиков.

В документе, который подписал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, отмечается, что необходимо повысить эффективность контроля за деятельностью страховых компаний.

«Предлагается <…> ужесточить ответственность страховых компаний за уклонение от заключения договора ОСАГО (статья 15.34.1 КоАП РФ) вплоть до ограничения действия лицензии на страхование или приостановления действия лицензии на определенный срок», — цитирует письмо ТАСС.

В настоящее время данное правонарушение наказывается штрафом для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Новая мера должна помочь владельцам автомобилей избежать штрафов при отсутствии возможности приобрести полис.

Ранее 27 апреля комитет Совета Федерации по экономической политике также предложил формировать стоимость полиса ОСАГО для таксопарков в зависимости от показателей аварийности только их действующих водителей. Как отметил Кутепов, 72% таксистов сталкиваются с отказами в страховании.

19 апреля президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что в России только 40% такси корректно застрахованы по ОСАГО. Также он отметил, что частота страховых случаев по ОСАГО, в которых виновниками были таксисты, в 2022 году составила 33%, что почти в семь раз выше, чем в среднем по стране.