Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили об ударе от Си Цзиньпина после его слов о «корыстных целях» на Украине
Мир
Захарова заявила о выходе кампании Киева против УПЦ на новый уровень
Армия
Штурмовые отряды овладели еще четырьмя кварталами Артемовска
Мир
Гросси заявил о планах создать зону безопасности вокруг ЗАЭС до конца года
Мир
Зеленский вновь попросил у Запада самолеты и вооружение
Мир
РФ примет решение о продлении зерновой сделки после межведомственных консультаций
Общество
Блогера Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов
Общество
Мировой суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia еще на 2 млн рублей
Происшествия
Кировский губернатор заявил о выбросе хлора в городе Кирово-Чепецк
Мир
Захарова заявила о сохранении на Украине возможности создания «грязной бомбы»
Политика
Пушилин заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ДНР
Мир
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юге Ирана
Наука и техника
Астероид размером с Эйфелеву башню сблизился с Землей

В Совфеде предложили лишать лицензии страховщиков за отказ в оформлении ОСАГО

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил ужесточить ответственность для автомобильных страховых компаний за уклонение от заключения договора ОСАГО. В частности, в письме, адресованном помощнику президента РФ Максиму Орешкину 27 апреля, предложено ограничивать или приостанавливать лицензии страховщиков.

В документе, который подписал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, отмечается, что необходимо повысить эффективность контроля за деятельностью страховых компаний.

«Предлагается <…> ужесточить ответственность страховых компаний за уклонение от заключения договора ОСАГО (статья 15.34.1 КоАП РФ) вплоть до ограничения действия лицензии на страхование или приостановления действия лицензии на определенный срок», — цитирует письмо ТАСС.

В настоящее время данное правонарушение наказывается штрафом для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Новая мера должна помочь владельцам автомобилей избежать штрафов при отсутствии возможности приобрести полис.

ОСАГО светит месяц: сроки действия полисов хотят изменить
Будет ли обязательная автостраховка с коротким сроком действия дешевле обычной

Ранее 27 апреля комитет Совета Федерации по экономической политике также предложил формировать стоимость полиса ОСАГО для таксопарков в зависимости от показателей аварийности только их действующих водителей. Как отметил Кутепов, 72% таксистов сталкиваются с отказами в страховании.

19 апреля президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что в России только 40% такси корректно застрахованы по ОСАГО. Также он отметил, что частота страховых случаев по ОСАГО, в которых виновниками были таксисты, в 2022 году составила 33%, что почти в семь раз выше, чем в среднем по стране.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023