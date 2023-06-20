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В России стало меньше ДТП с участием нетрезвых водителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За первые пять месяцев 2023 года в России зафиксировано 2887 аварий с участием водителей, которые находились в состоянии опьянения. Это на 23,4% меньше, чем за первые пять месяцев 2022 года. Об этом 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

Кроме того, за это же время правоохранители выявили 3690 происшествий на дороге, в которых оказались водители, находившиеся в состоянии опьянения. По словам аналитиков, за год число таких инцидентов снизилось на 21,2%.

Также по прошествии пяти месяцев показатели по погибшим и раненым в таких ДТП снизились на 40% и 18,8% соответственно и составили 685 и 5091 человек.

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20 июня ГИБДД Москвы сообщила, что за первые пять месяцев 2023 года в столице зафиксировано 34 ДТП с участием детей, которые в момент столкновения управляли самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.

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