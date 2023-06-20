В Москве 38 детей пострадали в авариях с самокатами в 2023 году

За первые пять месяцев 2023 года в столице зафиксировано 34 ДТП с участием детей, которые в момент столкновения управляли самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Об этом 20 июня, во вторник, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

По словам правоохранителей, всего в результате 34 ДТП в Москве пострадали 38 детей, которые получили травмы различной степени тяжести.

В период с 9 по 12 июня в Москве зафиксировали более 6 тыс. нарушений правил дорожного движения для пользователей средств индивидуальной мобильности и велосипедов.

Так, за три дня сотрудники столичной Госавтоинспекции зафиксировали 1697 нарушений ПДД со стороны велосипедистов, 2184 ― пользователей самокатчиков и других средств индивидуальной мобильности. Кроме того, 2118 протоколов о нарушении ПДД правоохранители составили в отношении курьеров служб доставки.