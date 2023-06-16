ГИБДД зафиксировала более 2 тыс. нарушений самокатчиков за три дня в Москве

В период с 9 по 12 июня в Москве зафиксировано более 6 тыс. нарушений Правил дорожного движения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов, сообщает 16 июня Telegram-канал столичной ГИБДД.

Так, за три дня сотрудники столичной Госавтоинспекции зафиксировали 1697 нарушений ПДД со стороны велосипедистов, 2184 ― пользователей самокатчиков и других средств индивидуальной мобильности. Кроме того, 2118 протоколов о нарушении ПДД правоохранители составили в отношении курьеров служб доставки.

2 июня ГИБДД Москвы перечислила три самых популярных нарушения правил дорожного движения за первые четыре месяца 2023 года, которые фиксировали камеры фото- и видеофиксации (ФВФ). По данным столичной Госавтоинспекции, в Москве с января по апрель камеры ФВФ зафиксировали 8,2 млн нарушений правил дорожного движения.

Самым распространенным нарушением ПДД стало превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Второе по распространенности нарушение ― игнорирование требований знаков или дорожной разметки. Первую тройку самых частых нарушений заняло движение по выделенной полосе.