Без огонька: электросамокатам понадобятся обязательные сертификаты

Вопрос обязательной сертификации электросамокатов прорабатывается в Минпромторге. Об этом говорится в письме МВД в Госдуму. С февраля 2023 года в России действует ГОСТ для таких средств передвижения, но он добровольный и не гарантирует их безопасное использование, пояснили «Известиям» в Минпромторге. Эксперты напоминают, что электросамокаты всё чаще становятся причиной ДТП. Кроме того, они и сами по себе могут представлять опасность — дешевые модели взрываются и загораются. Следующим шагом после введения сертификации электросамокатов должна стать их обязательная регистрация в ГИБДД, уверены общественники.

Декларация намерений

Возможность введения обязательной сертификации электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) сейчас прорабатывается в Минпромторге. Об этом говорится в письме МВД в адрес депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского. С февраля 2023 года в России действует ГОСТ для электросамокатов, но это добровольный стандарт, сообщили «Известиям» в Минпромторге.

«Нормативная правовая среда, регулирующая производство и эксплуатацию, недостаточно развита. Электросамокаты как участники дорожного движения являются источниками повышенной опасности», — констатировало ведомство в ответе на запрос «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Там указали, что происшествия с участием СИМ, в том числе с летальным исходом, участились, в частности, «из-за нарушений правил эксплуатации». Количество ДТП с электросамокатами и другими СИМ в первом полугодии 2023 года выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , заявил в начале июля начальник Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции в «Известиях». В Минпромторге уверены, что повысить безопасность электросамокатов возможно с помощью обязательных сертификационных испытаний.

Обязательную сертификацию проходят товары, которые могут угрожать здоровью и безопасности людей, несут риски для имущества или природы, напомнила «Известиям» советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова. Это, к примеру, медицинская техника и лекарства, детские товары, косметика. Сертификат выдается на три года, добавила она.

— Обязательная сертификация — инструмент защиты интересов пользователей СИМ. Он позволит приобрести качественную технику, а также обеспечит безопасность для пешеходов и автомобилистов, — сказал «Известиям» Александр Якубовский.

В пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh отметили, что инициатива касается в большей степени частных устройств и поможет подчинить их единым требованиям и нормам, закрепленным в ПДД.

Справка «Известий» С марта 2023 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, касающиеся использования средств индивидуальной мобильности. На них распространили ограничения: например, максимальную скорость 25 км/ч, запрет на пересечение пешеходных переходов без предварительного спешивания.

Формируя перечень обязательных требований для сертификации, нужно будет ввести такие критерии, как ограничение скорости в пределах установленных лимитов, наличие светоотражателей и светотехники, а также площадки под крепление идентификационного номера , считает Александр Якубовский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В итоге появится возможность идентифицировать, а значит, и привлекать к ответственности нарушителей скоростного режима , — рассказал парламентарий.

«Известия» направили запрос в МВД с просьбой прокомментировать целесообразность обязательной сертификации СИМ.

Взрывная волна

Самая опасная часть электросамоката — это аккумулятор , расказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. Участились случаи, когда они взрываются или загораются во время зарядки или езды.

Справка «Известий» За 2022 год, по данным МЧС, зафиксировано около 20 возгораний электросамокатов.

В августе 2021 года электросамокат взорвался в жилом доме в Перми. Ударная волна разрушила межкомнатную перегородку, в помещениях случился пожар. В апреле 2022 года в Москве мужчина погиб из-за взрыва электросамоката, который был поставлен на зарядку в квартире. В сентябре 2023 года в одном из столичных жилых домов самовозгорание батареи электросамоката произошло в лифте. В результате мужчина получил ожоги 60% тела. В марте 2023 года 35-летний житель Нижнего Новгорода получил несовместимые с жизнью ожоги из-за пожара, вызванного взрывом батареи электросамоката. В апреле 2023 года в Москве 86-летнюю женщину доставили в реанимацию с ожогами, полученными из-за самовозгорания самоката. В мае 2023 года в Санкт-Петербурге электросамокат взорвался во время движения. Пострадавший попал в реанимацию с ожогами 20% тела.

— Такие факты нужно изучать и привлекать производителя к ответственности, ограничив, например, ввоз не соответствующих стандартам СИМ в Россию, — считает Павел Склянчук. — Сертификация должна исключить попадание на рынок некачественного и небезопасного электротранспорта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Решение о сертификации и декларировании самокатов напрашивалось с момента вступления в силу ПДД для СИМ, подчеркнул автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Сейчас граждане могут приобрести любую модель со скоростью, превышающей разрешенную, некачественной сборки. Нередко люди выбирают более дешевые СИМ, которые могут представлять опасность как для водителя, так и для окружающих, подчеркнул эксперт.

— Сертификация электросамокатов является необходимым действием перед тем, как владельцев таких СИМ обяжут регистрировать самокаты в ГИБДД , — считает член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов.