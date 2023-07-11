Без огонька: электросамокатам понадобятся обязательные сертификаты
Вопрос обязательной сертификации электросамокатов прорабатывается в Минпромторге. Об этом говорится в письме МВД в Госдуму. С февраля 2023 года в России действует ГОСТ для таких средств передвижения, но он добровольный и не гарантирует их безопасное использование, пояснили «Известиям» в Минпромторге. Эксперты напоминают, что электросамокаты всё чаще становятся причиной ДТП. Кроме того, они и сами по себе могут представлять опасность — дешевые модели взрываются и загораются. Следующим шагом после введения сертификации электросамокатов должна стать их обязательная регистрация в ГИБДД, уверены общественники.
Декларация намерений
Возможность введения обязательной сертификации электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) сейчас прорабатывается в Минпромторге. Об этом говорится в письме МВД в адрес депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского. С февраля 2023 года в России действует ГОСТ для электросамокатов, но это добровольный стандарт, сообщили «Известиям» в Минпромторге.
«Нормативная правовая среда, регулирующая производство и эксплуатацию, недостаточно развита. Электросамокаты как участники дорожного движения являются источниками повышенной опасности», — констатировало ведомство в ответе на запрос «Известий».
Там указали, что происшествия с участием СИМ, в том числе с летальным исходом, участились, в частности, «из-за нарушений правил эксплуатации». Количество ДТП с электросамокатами и другими СИМ в первом полугодии 2023 года выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил в начале июля начальник Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции в «Известиях». В Минпромторге уверены, что повысить безопасность электросамокатов возможно с помощью обязательных сертификационных испытаний.
Обязательную сертификацию проходят товары, которые могут угрожать здоровью и безопасности людей, несут риски для имущества или природы, напомнила «Известиям» советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова. Это, к примеру, медицинская техника и лекарства, детские товары, косметика. Сертификат выдается на три года, добавила она.
— Обязательная сертификация — инструмент защиты интересов пользователей СИМ. Он позволит приобрести качественную технику, а также обеспечит безопасность для пешеходов и автомобилистов, — сказал «Известиям» Александр Якубовский.
В пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh отметили, что инициатива касается в большей степени частных устройств и поможет подчинить их единым требованиям и нормам, закрепленным в ПДД.
Формируя перечень обязательных требований для сертификации, нужно будет ввести такие критерии, как ограничение скорости в пределах установленных лимитов, наличие светоотражателей и светотехники, а также площадки под крепление идентификационного номера, считает Александр Якубовский.
— В итоге появится возможность идентифицировать, а значит, и привлекать к ответственности нарушителей скоростного режима, — рассказал парламентарий.
«Известия» направили запрос в МВД с просьбой прокомментировать целесообразность обязательной сертификации СИМ.
Взрывная волна
Самая опасная часть электросамоката — это аккумулятор, расказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. Участились случаи, когда они взрываются или загораются во время зарядки или езды.
— Такие факты нужно изучать и привлекать производителя к ответственности, ограничив, например, ввоз не соответствующих стандартам СИМ в Россию, — считает Павел Склянчук. — Сертификация должна исключить попадание на рынок некачественного и небезопасного электротранспорта.
Решение о сертификации и декларировании самокатов напрашивалось с момента вступления в силу ПДД для СИМ, подчеркнул автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Сейчас граждане могут приобрести любую модель со скоростью, превышающей разрешенную, некачественной сборки. Нередко люди выбирают более дешевые СИМ, которые могут представлять опасность как для водителя, так и для окружающих, подчеркнул эксперт.
— Сертификация электросамокатов является необходимым действием перед тем, как владельцев таких СИМ обяжут регистрировать самокаты в ГИБДД, — считает член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов.
По его мнению, ввод такой обязанности — лишь дело времени.