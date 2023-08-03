СИМ под прицелом: водителям электросамокатов подготовили новые штрафы

Превышение скорости, а также езда в нетрезвом виде и ряд других нарушений Правил дорожного движения (ПДД) будут грозить водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ) крупными штрафами. Соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) разработаны в Совете Федерации. Контролировать соблюдение ПДД водителями СИМ и привлекать их к ответственности достаточно сложно, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

По всей строгости

В Совете Федерации подготовили поправки в КоАП, предусматривающие введение крупных штрафов за нарушения ПДД, допущенные водителям СИМ . Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на автора законопроекта сенатора Артема Шейкина. Согласно этому документу, за превышение водителем СИМ скорости на 5–10 км/ч будет грозить штраф в размере 800 рублей. Если нарушение зафиксировано камерой, то штраф составит 500 рублей. Если скорость будет превышена на 10–15 км/ч, то нарушителя оштрафуют на 3 тыс. рублей (2,5 тыс. рублей в случае фиксации нарушения камерой), за превышение на 15–20 км/ч штрафы составят 4 тыс. и 3,5 тыс. рублей соответственно. Езда на СИМ со скоростью, превышающей установленный лимит более чем на 20 км/ч, будет грозить штрафом в 5 тыс. рублей.

Также предлагается ввести штраф в размере 10 тыс. рублей за управление СИМ в нетрезвом виде либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На 5 тыс. рублей оштрафуют тех, кто оставит место ДТП, и на 2 тыс. рублей — тех, кто поедет на электросамокате вдвоем или нарушит правила пресечение проезжей части.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

СИМ пользуются популярностью

Это далеко не первый законопроект, касающийся ужесточения ответственности для водителей СИМ, появившийся после вступления в силу с 1 марта поправок в ПДД, регламентирующих правила для этой техники. О подготовке аналогичных документов неоднократно заявляли в Госдуме и Совете Федерации. Изменения в КоАП, касающиеся водителей средств индивидуальной мобильности, разрабатывает и Министерство транспорта.

Активная законотворческая деятельность, касающаяся СИМ, по мнению экспертов, связана с недостаточно урегулированной правовой базой. Резкий рост популярности электросамокатов, моноколес и т.п. привел к увеличению числа ДТП с такой техникой. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, за первое полугодие количество аварий с участием СИМ выросло на 182%.

Проблема идентификации

Опрошенные «Известиями» эксперты признают, что законодательство, касающееся ответственности за нарушения ПДД водителями СИМ, нуждается в корректировке. Однако они отмечают, что без идентификации этой техники и лиц, которые ею управляют, предлагаемое депутатами и сенаторами ужесточение санкций будет малоэффективно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Как, например, контролировать превышение скорости водителями СИМ? Ручные радары отменены в прошлом году, поэтому остаются только камеры. Но чтобы они могли распознать нарушителя, на электросамокате должен быть номер, — заявил «Известиям» вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он напомнил, что в конце апреле при участии НАС был подготовлен законопроект, предусматривающий регистрацию СИМ в упрощенном порядке при помощи портала «Госуслуги».

Регистрация СИМ с дальнейшей возможностью фиксации нарушений при помощи камер — наиболее оптимальный вариант, считает майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. По его мнению, контроль за соблюдением ПДД водителями электросамокатов только силами автоинспекторов, без помощи комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, должного эффекта не даст.

— Сотрудников ГИБДД и так мало, и если ставить людей следить за самокатами, то их просто физически не хватит. Придется расширять и так неполный штат сотрудников Госавтоинспекции, «сажать» их на патрульные электросамокаты и моноколеса, — отметил он.

Впрочем, даже сейчас без помощи камер автоинспекторы активно штрафуют водителей СИМ, не соблюдающих ПДД. Например, в Москве только за одни выходные сотрудники ГИБДД выявили более 2,2 тыс. таких нарушителей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Регистрация не панацея

К идее регистрации СИМ и фиксации нарушений, допущенных водителями, у юристов возникают вопросы. Прежде всего, непонятно, на основании каких документов и идентификационных данных такая техника будет ставиться на учет, отмечает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

— У автомобиля или мотоцикла есть ПТС и VIN-номер, которые позволяет ее идентифицировать. У электросамоката нет ни того ни другого. Договор купли-продажи у владельцев также есть не всегда, особенно если техника была куплена давно, — заявил он. Кроме того, в отличие от других транспортных средств конструкцией СИМ не предусмотрены места для крепления регистрационных знаков, добавил юрист.

Использование камер для контроля за соблюдением ПДД водителями СИМ на ситуацию особо не повлияет, считает Сергей Радько. Эти устройства установлены на дорогах, в то время как значительная часть людей ездит на электросамокатах по тротуарам и пешеходным дорожкам, отмечает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Сильно сомневалась, что в парках, скверах и на тротуарах появится отдельные комплексы, заточенные на фиксацию нарушений водителями СИМ, — полагает адвокат.

Введение регистрации для элетросамокатов повлечет за собой целую цепочку других вопросов , считает главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

— Если ставить на учет все СИМ, то к ним гипотетически можно отнести и детские игрушки с инвалидными креслами, которые имеют электромотор. Значит, необходимо вводить какую-то градацию по весу и мощности. Но в этом случае возникает соблазн несанкционированного вмешательства в конструкцию с целью увеличения мощности «нерегистрируемого» СИМ. Соответственно, потребуется сертификация этих устройств и их регулярный «техосмотр». Эту цепочку можно продолжать до бесконечности, — заявил «Известиям» Максим Кадаков.

Эксперт отмечает, что власти ряда городов Китая и Европы, столкнувшиеся с резким увеличением количества СИМ и аварий с ними, радикально решили проблему, просто запретив использование такой техники. По этому пути, в частности, пошли Гуанчжоу и Париж.