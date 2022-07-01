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Сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары для фиксации нарушений
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Сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары для фиксации нарушений

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Сотрудники Госавтоинспекции больше не будут использовать ручные радары для фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом 1 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Соответствующее решение принял глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — заявила представитель МВД.

Поздравляя сотрудников и ветеранов своего ведомства, которое 3 июля отметит 86-летие, министр отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания, а число аварий из-за превышения скорости сократилось на треть. По его словам, это стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые работают в автоматическом режиме. Сейчас на российских дорогах установлено 23,4 тыс. подобных комплексов.

В апреле в Общественной палате РФ состоялся круглый стол, на котором представители Минтранса, ЦОДД, активисты и эксперты обсудили законодательные инициативы, связанные с комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Было предложено вернуть в России наказание за превышение средней скорости на основе данных с дорожных камер. Штрафы по измененным правилам смогут получить пешеходы, велосипедисты и скутеристы.

11 марта в столичной Госавтоинспекции назвали самые частые нарушения правил дорожного движения с начала года, зафиксированные комплексами фото- видеофиксации. Ими стали несоблюдение требований знаков или разметки, превышение скорости от 20 до 40 км/ч и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

В июле 2021 года сообщалось, что на крышах машин ГИБДД установят специальные камеры. Аппаратура будет фиксировать злостных нарушителей ПДД. С помощью таких камер в потоке начали отслеживать водителей, у которых более 10 нарушений, а также тех, которые регулярно не оплачивают штрафы.

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