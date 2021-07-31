На крышах машин ГИБДД установят камеры для выявления нарушителей

На крышах машин ГИБДД установят камеры. Аппаратура будет фиксировать злостных нарушителей ПДД, сообщает телеканал «Известия». Планируется, что с помощью камер в потоке отследят водителей, у которых более 10 нарушений, а также тех, которые регулярно не оплачивают штрафы. Кроме того, планируется ужесточить систему штрафов. Уже сейчас злостных неплательщиков ждет наказание по двойному тарифу, и меры воздействия будут усилены.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.