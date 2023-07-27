Число ДТП с самокатами в России выросло на 181,9% в I полугодии

По итогам шести месяцев в России зафиксировано 1043 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), что на 181,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета, подготовленного специалистами Научного центра безопасности дорожного МВД РФ (НЦ БДД).

В результате более чем 1 тыс. аварий ранения получили 1082 человека, в том числе 432 ребенка младше 16 лет. Показатель пострадавших на 183,2% превышает показатели первого полугодия 2022 года. Кроме того, беспрецендентно, на 100%, выросла статистика погибших в ДТП с электросамокатами: всего 12 человек, включая одного ребенка.

Наибольшее количество ДТП с СИМ зарегистрировано в Пермском крае (68 инцидентов), Омской (63), Свердловской (34), Тюменской (66) и Челябинской (48) областях, а также в Москве (238) и Санкт-Петербурге (64).

В период с 22 по 23 июля в Москве зафиксировали 2,2 тыс. нарушений правил дорожного движения среди сотрудников курьерских служб и жителей столицы, которые управляют средствами индивидуальной мобильности и велосипедами.

По данным сотрудников столичной Госавтоинспекции, в субботу и воскресенье в городе составили 608 протоколов о нарушении ПДД в отношении велосипедистов. 824 эпизода нарушения правил дорожного движения инспекторы зафиксировали среди самокатчиков и других средств индивидуальной мобильности.