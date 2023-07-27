Поехали в сервис: в России растет спрос на услуги техцентров

После заметного спада в прошлом году в России вновь начал расти спрос на услуги автосервисов. При этом средняя стоимость ремонта машины заметно увеличилась. Несмотря на это, автовладельцы всё чаще обращаются в сервис не только для планового техобслуживания машины, но и для крупного ремонта. Они смирились с ростом цен и в условиях ограниченного выбора новых машин стараются продлить срок службы автомобиля, считают эксперты . Подробности — в материале «Известий».

Угроза официальным дилерам

По итогам первого полугодия, среднестатистический автовладелец в России посещал техцентр 1,9 раза. Такие данные приводит «Известиям» аналитическое агентство Gruzdev-Analyse. Это ниже показателей 2020–2021 годов, когда автомобилисты заезжали в автосервис в среднем 2,2 раза в течение года. Однако выше результатов прошлого года, когда спрос на услуги техцентров заметно снизился, особенно во II и III кварталах.

Одновременно сокращается парк так называемых гарантийных автомобилей, владельцы которых для сохранения заводской гарантии регулярно обслуживают их у официальных дилеров. В прошлом году, по данным Gruzdev-Analyse, он составлял 3,8 млн автомобилей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Глава аналитического агентства Александр Груздев прогнозирует, что в нынешнем году он уменьшится до 3,2 млн штук, а в 2024 году составит менее 3 млн машин. Эта связано с уходом с российского рынка ряда зарубежных автопроизводителей, из-за чего парк гарантийных автомобилей не пополняется новыми моделями.

Кроме того, ряд владельцев новых машин сознательно отказывается от услуг официальных техцентров, предпочитая обслуживать авто в независимом сервисе. Такая тенденция в ближайшей перспективе может привести к значительному спаду загрузки официальных дилеров, считает Груздев.

Техцентры «в плюсе»

По данным аналитического агентства, в июне выручка техцентров выросла на 57% по сравнению с показателями прошлого года. В первую очередь это связано с заметным ростом стоимости запчастей.

— Расценки на сами работы за прошедший год практически не изменились. А вот запчасти подорожали достаточно серьезно. Наряду с этим в последнее время на рынке резко увеличилось количество поддельных и контрафактных деталей и расходных материалов для обслуживания машины — масел, фильтров, тормозных колодок и т.д. Стремясь обезопасить себя от приобретения подделки, автомобилисты всё реже приезжают на сервис со своими запчастями, — заявил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он добавил, что в последнее время всё больше автомобилистов предпочитает доверить техцентру приобретение необходимых для ремонта запчастей и расходных материалов. Соответственно, из-за этого увеличивается и средний чек на услуги сервиса , отметил эксперт.

Кроме того, всё чаще клиенты стали приезжать не только на обычное техобслуживание, но и заказывать более серьезные работы, отмечают представители автосервисов.

— Причина роста среднего чека не только в росте стоимости запчастей. Сегодня мы видим увеличение спроса на крупные ремонты. Стремление сэкономить у водителей по-прежнему остается определяющим, но при этом всё больше автолюбителей обращается за глобальными ремонтами, стремясь продлить жизнь своему автомобилю, — отмечает директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Отошли от шока

По прогнозам Александра Груздева, количество обращений в техцентры в перспективе будет только расти. Сейчас наблюдается так называемый отложенный спрос, сформировавшийся в прошлом году из-за резкого скачка цен на запчасти и возникшего дефицита на них, отмечает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С ним согласен Ян Хайцеэр. По его словам, значительное (в ряде случаев — на 50–70%) подорожание запчастей в прошлом году для многих стало шоком. В результате прошлым летом часть автовладельцев, рассчитывая, что ситуация стабилизируется, решила отложить ремонт машины «до лучших времен».

— Теперь приходит понимание, что дешевле произвести ремонт не получится, а автомобиль требует обслуживания. Поэтому автовладельцы смирились с повышением цен на запчасти. Кроме того, многие осознают, что в условиях ограниченного выбора моделей, а также роста цен на них поменять автомобиль в обозримом будущем им вряд ли удастся. В итоге они продолжают ездить на старой машине. Как следствие, автопарк стареет, пробег автомобиля растет, у него появляются те или иные «болячки», которые требуют ремонта. Соответственно, необходимость обращения в техцентр возникает всё чаще, — отмечает он.

«Ремонт только по записи»

Увеличение спроса на услуги автосервиса отмечают как официальные дилеры, так и небольшие техцентры. По словам директора по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексея Шпикалова, в сравнении с прошлым годом число обращений на ТО или ремонт машины заметно выросло. В первую очередь за счет постгарантийных автомобилей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Наша политика в отношении моделей, сошедших с гарантии, демонстрирует желание представить качественный сервис как можно большему числу клиентов. Многие думают, что сервис официальных дилеров — это дорого. Эти времена ушли, мы это сами понимаем, поэтому стараемся предложить максимально конкурентоспособное предложение на наши услуги, — заявил он «Известиям».

Представитель «Авилона» также отметил, что количество автовладельцев, обратившихся для проведения техобслуживания, и тех, кто приехал для более серьезного ремонта машины, составляет примерно одинаковую пропорцию.

Не страдают от отсутствия клиентов и независимые автосервисы. По словам мастера-приемщика техцентра «Вешняки Авто» Сергея Шабунина, по сравнению с прошлым годом число клиентов заметно выросло.

— Ремонтная зона полностью загружена. Просто приехать и сразу отдать автомобиль в ремонт не получится: даже обычный ТО осуществляется только по предварительной записи, — рассказал он.