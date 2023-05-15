Не ввезло: почему параллельный импорт авто не работает в массовом сегменте

За год действия механизма параллельного импорта в автомобильной сфере пока не смог покрыть спрос россиян. Из-за усложнившихся логистических цепочек стоимость массового сегмента увеличилась на 30–50%, рассказали «Известиям» в крупных дилерских центрах и отраслевых маркетплейах, что сделало этот путь непривлекательным для покупателей. Есть проблемы и в реализации премиальных автомобилей — по данным «Автостата», за 2022 год параллельным импортом было ввезено всего около 60 тыс. таких машин (для сравнения: ранее в год продавали более 150 тыс. штук). По мнению экспертов, ситуацию могут изменить снижение таможенных пошлин и переориентация на альтернативных производителей.

Дорогой импорт

В ответ на ограничения ввоза большинства товаров и уход зарубежных компаний в конце марта 2022 года в России был запущен механизм параллельного импорта. Спустя год в автомобильной отрасли он себя пока не оправдал, рассказали «Известиям» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и другие представители отрасли.

— Поставки автомобилей по схеме параллельного импорта сегодня не могут заменить традиционные схемы, в которых участвуют производители, дистрибьюторы и государство, — считают в пресс-службе ГК «Автодом».

Параллельный импорт лишь в некоторой степени упрощает ввоз в Россию автомобилей, в частности, премиум-сегмента, добавили там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По мнению представителей «Автодома», средняя стоимость автомобилей, которые имеет смысл завозить параллельным импортом, составляет 3–5 млн рублей. На доставку каждого из них необходимо потратить не менее 400 тыс. рублей, не считая акцизов и НДС.

К стоимости товара добавляются высокие таможенные пошлины, напомнил гендиректор студии автомобильного дизайна Larte Design Дмитрий Полунин.

— Исторически так получилось, что наши ввозные пошлины — одни из самых дорогих в мире. В России пошлина составляет до половины стоимости машины, — рассказал «Известиям» эксперт.

Самим дилерам невыгодно привозить массовый сегмент, так как модели дешевле 1,5 млн рублей из-за затрат на логистику делают конечную стоимость автомобиля неконкурентной. Для покупателя такое повышение цены становится критичным, отметил директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— В среднем товары, ввозимые в Россию по параллельному импорту, дороже на 10–15%, а в сегменте новых машин стоимость повышается практически на 50%, — заявил основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.

Премиум-проблемы

Несмотря на то что автомобили премиум-сегмента ввозить в Россию выгоднее (состоятельный покупатель больше готов к переплате ради люксового товара), с ними тоже всё не очень хорошо. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2019 году (это последний год, когда на российский авторынок не оказывали давление внешние факторы: пандемия 2020 года, дефицит микрочипов 2021 года, санкции 2022 года) в России в общей сложности было продано почти 152 тыс. автомобилей премиум-сегмента.

Согласно информации аналитического агентства «Автостат», в прошлом году по параллельному импорту было поставлено около 60 тыс. таких машин. Таким образом, полностью покрыть потребность рынка в люксовых моделях механизм параллельного импорта не может, отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

— Машины, поставляемые в нашу страну по параллельному импорту, оказывают несущественное влияние на российский авторынок. Более того, доля таких автомобилей, скорее всего, в дальнейшем будет снижаться, особенно в случае усиления санкций, — рассказал «Известиям» эксперт.

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Он считает, что дилеры всё же продолжат ввозить машины в Россию по параллельному импорту, ведь всегда найдутся люди, готовые заплатить за привычные им уровень комфорта и качества.

Еще одной из причин небольшой доли автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, стал вопрос с гарантией. Именно поэтому теперь дилеры предлагают покупателям дополнительную опцию.

— При покупке заключается дополнительное соглашение, по которому гарантийный ремонт проводится по страховке, за которую покупателю надо доплатить, — рассказал Ян Хайцеэр.

Технически гарантия реализована в виде или страхования, или обязательства дилера. Срок ее действия обычно составляет один-два года, стоимость примерно на 20% ниже, чем каско, объяснил «Известиям» вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Но, согласно закону «О защите прав потребителей», в случае неисправности — даже без дополнительных соглашений и страховок — покупатель должен обратиться за гарантийным ремонтом к производителю, импортеру или продавцу. При параллельном импорте все эти услуги должен оказать дилер, уточнил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

— На сделки, совершенные между физическими лицами, этот закон не распространяется. При этом в случае с покупкой машины, ввезенной по параллельному импорту, по документам импортером и продавцом нередко выступает частное лицо. Возникает юридическая проблема: конфликт гарантии и закона. Покупателю остается лишь надеяться на добросовестность продавца, — отметил адвокат.

Чтобы стабилизировать цены на автомобили, необходимо уменьшить таможенные пошлины, которые касаются машин, ввезенных параллельным импортом, считает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Если ФТС пойдет на уступки, уменьшит издержки и сделает дилерам скидки, то тогда есть шанс на то, что массовый сегмент станет доступным.

«Известия» направили запрос в Минпромторг РФ.

Плюсы и аналог

У параллельного импорта есть и положительные результаты. С помощью этого механизма в Россию стали попадать модели, которые прежде официально не продавались в нашей стране или их появление было отложено из-за введения санкций, считает Ян Хайцеэр.

— Благодаря параллельному импорту в России всё же появились внедорожники Range Rover и Jeep Grand Cherokee нового поколения, начало официальных продаж которых было запланировано на середину 2022 года. Еще покупателям стали доступны седаны Volkswagen Bora и Toyota Avalon, а также электромобили Volkswagen ID.6, которые прежде не были официально представлены в нашей стране, — отметил эксперт.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Вице-президент НАС считает, что решить вопрос с нехваткой премиум-сегмента должны китайские марки.

— Китайский премиум сейчас активно выходит на российский рынок, появляются новые, прежде малоизвестные в нашей стране бренды. Пока потребительские предпочтения россиян в этом сегменте достаточно консервативны. Однако в обозримом будущем они, вероятно, сместятся в сторону моделей из КНР, — подытожил Ян Хайцеэр.

А вот чем заменить массовый сегмент — вопрос куда сложнее. Последние два года показали, что потребитель вынужден пересмотреть взгляд на цены, считает Виктор Кондрашин.

— За последние десять лет массовый сегмент авто подорожал в четыре-пять раз, — подчеркнул эксперт. — В 2010 году человек мог приобрести Volkswagen Polo за 400 тыс. рублей, а в 2023-м его стоимость, если удастся найти эту модель, будет не меньше 1,5 млн рублей.

Виктор Кондрашин подчеркнул, что ближайшими аналогами доступных авто сейчас становятся Lada Granta, Lada Vesta, а также китайский Kaiyi.

Открытие дилерского центра нового китайского бренда Kaiyi в Москве, март 2023 года Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Эти марки стоят не меньше миллиона, тем не менее они станут здравой заменой ушедшим брендам. В целом российскому потребителю придется свыкнуться с тем, что массовый сегмент теперь начинается с миллиона, — отметил он.

Виктор Кондрашин считает, что «Москвич» пока рано рассматривать как полноценного участника авторынка, так как пока к возродившемуся бренду люди еще только присматриваются.