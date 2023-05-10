Бессрочный ремонт: время ожидания импортных запчастей выросло до полугода

Срок ожидания комплектующих для ряда иномарок среднего и премиального сегмента увеличился до полугода — проблемы есть с поставками электронных блоков, кузовных позиций, деталей интерьера, двигателей в сборе, головок блока цилиндров и агрегатов трансмиссии, рассказали «Известиям» представители дилеров и автосервисов. Также образовалась нехватка уникальных запчастей для Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac. Из-за накопившегося высокого спроса дефицит будет ощущаться как минимум до конца года, полагают эксперты. При этом ситуация может усложниться — игроки рынка опасаются, что налаженный транзит через дружественные страны может прерваться из-за угрозы вторичных санкций.

Уникальный дефицит

Сроки ожидания запчастей для иномарок среднего и премиального сегмента в некоторых случаях достигают полугода, рассказали «Известиям» крупные российские автодилеры. При этом, согласно закону о защите прав потребителей, максимальный срок, за который дилер должен отремонтировать поломку, составляет 45 дней.

В частности, наблюдаются проблемы с поставками электронных блоков, кузовных позиций, деталей интерьера, рассказал «Известиям» директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. Дефицит также коснулся уникальных деталей — тех, что может собрать исключительно официальный производитель. Это оригинальные компоненты, которые имеют VIN-номер (Vehicle identification number — код транспортного средства) и маркировку от производителя, например двигатели.

— Оценить среднее время доставки сложно. Оно может составлять от 60 дней до шести месяцев, — заявил Роман Тимашов.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Эту же информацию подтвердили «Известиям» в автомобильном маркетплейсе FRESH.

— Есть проблемы с двигателями в сборе, головками блока цилиндров, агрегатами трансмиссии, — заявил директор по сервису площадки Александр Носко. — Запчасти для таких марок, как Audi, BMW, Jaguar, Lexus, Cadillac, поставляются плохо.

Несмотря на уже отлаженный механизм параллельного импорта, товара на всех не хватает, объяснили «Известиям» в Союзе автосервисов.

— Поставщики, на которых давит санкционное законодательство, вводят дополнительные меры контроля за движением товара, — рассказал «Известиям» член правления организации Илья Плисов.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Он пояснил, что сейчас поставки из Европы в Россию идут через транзитные страны, но игроки рынка ожидают, что в скором времени и к этим государствам могут быть применены ограничительные меры в виде вторичных санкций, что еще больше осложнит ситуацию.

— Представители отрасли стоят на пороге очередного витка проблем, — констатировал он.

Дефицит некоторых позиций будет существовать до конца года — из-за накопившегося высокого спроса и удлинившихся сроков поставок, полагает Александр Носко.

Меньше деталей — больше цена

Нехватка деталей и осложнившаяся логистика влияют и на цены. Стоимость уникальных автомобильных запчастей по сравнению с началом 2022 года увеличилась в среднем в два раза. А комплектующие для наиболее популярных машин массового сегмента типа Hyundai Solaris и Kia Rio подорожали на 14%, следует из данным сети автосервисов FitService. Это касается, например, фильтров и дисковых тормозных колодок.

Повышение цен на комплектующие зафиксировали и в автомобильной группе «Авилон».

— С начала 2023 года стоимость запчастей и аксессуаров выросла от 5 до 10% в зависимости от бренда и категории, — рассказал «Известиям» заместитель гендиректора по сервису Сергей Паршиков.

За три последних года комплектующие на иномарки подорожали на 19,5%, отметил Александр Носко.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Особенно это коснулось дефицитных деталей. Например, двери багажника для разных моделей подорожали до 80%, а фары для корейской Hyundai — на 47%, — рассказал эксперт.

Член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов оценил повышение стоимости комплектующих для премиум- и среднего сегментов в 50% за два года.

Из-за проблем с логистикой изменились и цены в справочниках средней стоимости комплектующих и расходников, а также нормо-часа работ для расчетов выплат по ОСАГО, обратил внимание Александр Носко. Средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей в связи с ростом стоимости автозапчастей и расходников увеличился на 10–20%.

— Детали могут прибавить в цене еще 20–40% в зависимости от курса валют, особенно на те комплектующие, которые востребованы у покупателей, — сказал Александр Носко.

Подорожавшие расходники

Помимо проблем с запчастями, наблюдается заметное подорожание групп товаров, которые водитель привык выбирать сам, — это в первую очередь масла, рассказали в Союзе автосервисов. Премиальные марки выросли в цене на 45%. Из-за этого сменились и предпочтения водителей.

— Сложности с поставками импортных присадок привели к росту цен на некоторые отечественные продуты, — сказал Илья Плисов. — Впервые за долгие годы выбор покупателей смещается с полностью синтетических, дорогих масел в сторону полусинтетики, бюджетных.

Но он отмечает, что вне зависимости от производителя полусинтетика по своим эксплуатационным характеристикам хуже синтетики.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Современные моторы требуют высокого качества смазочных материалов, а покупатели начали на этом экономить, — указал эксперт.

Несмотря на высокие цены, урезать расходы на автомобильные жидкости не стоит, даже на антифриз, заявили и в FitService.

— В последнее время участились ремонты из-за плохого антифриза: в радиаторе он кристаллизуется, жидкость превращается в «кашу» и перестает выполнять свои функции, — отметила директор международной сети организации Татьяна Овчинникова.

В результате случается перегрев двигателя внутреннего сгорания, и механикам вымывать такой состав очень сложно, добавила она.