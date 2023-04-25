Не обещал вернуться: в РФ возобновляются отгрузки деталей Mercedes
В ближайшие дни центральный склад «Мерседес-Бенц рус» возобновит отгрузки деталей для автомобилей Mercedes. Речь идет о запасных частях для гарантийного ремонта и постгарантийного сервиса. Об этом «Известиям» рассказали в «Автодоме», компания на днях ожидает закрытия сделки по покупке мощностей немецкого производителя в стране. В «Мерседес-Бенц рус» подтвердили информацию. Это позволит сократить сроки обслуживания машин, уверены в Минпромторге.
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В ближайшие дни «Мерседес-Бенц рус» возобновит гарантийную поддержку клиентов, узнали «Известия». На практике это будет выглядеть так: центральный склад запасных частей возобновит работу в прежнем режиме, то есть центры продаж и сервисы марки начнут получать детали для автомобилей Mercedes. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Компания готовится закрыть сделку по покупке российских активов немецкого производителя.
— Сейчас мы рассматриваем различные сценарии ведения бизнеса по продаже автомобилей на российском рынке, — добавила гендиректор «Мерседес-Бенц рус» Наталья Королева. — Приоритет для нашей компании — поддержать лояльность и высокий уровень сервисного обслуживания клиентов.
Таким образом, организация будет исполнять все обязательства, которые предусмотрены действующими сервисными сертификатами. В том числе речь идет о постгарантийном сервисном пакете для машин Mercedes, которые компания официально продала в РФ. Свое действие продолжит и программа «Помощь на дороге».
«Известия» направили запрос в немецкую компанию.
Стороны достигли договоренностей, которые позволяют выполнить обязательства по послепродажному обслуживанию, сказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Это сократит сроки гарантийного и сервисного ремонтов автомобилей Mercedes для клиентов в официальных центрах.
«Известия» как клиент обратились в сервисный центр «Авилон» на Волгоградском проспекте. Там уточнили, что в распоряжении точки обслуживания есть оригинальные детали, машину можно оперативно починить. Но все зависит от конкретных запчастей.
— Обычно, если у самого центра нет деталей, их пытаются найти на складах поставщиков в России: в течение трех-четырех дней запчасти получают для гарантийного ремонта. Если же их не удается найти в РФ, то заказывают через дружественные страны, что займет два-три месяца, — заметил собеседник «Известий» в «Авилоне».
Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал, что поставки запчастей соответствуют обязательствам компании перед российскими потребителями.
«Известия» направили запрос в Федеральную таможенную службу с просьбой уточнить, как до настоящего момента шли поставки деталей бренда Mercedes в страну. Но там отметили, что «информация по компаниям является конфиденциальной», служба ее не разглашает.
Решение всех проблем
Весной 2022 года завод немецкой компании остановил свою работу и прекратил поставки дилерам. В середине марта ассоциация Российских автодилеров (РОАД) сообщила о проблемах с поставками запчастей от ряда иностранных производителей, включая Mercedes. В октябре глобальный Mercedes-Benz заявил о планах в ближайшее время уйти с российского рынка, остановить производство своих машин в РФ и продать доли в местных дочерних организациях. Всю собственность должен получить локальный инвестор, один из дилеров немецкой марки — «Автодом». До сих пор иностранный бренд закрывал сделку.
Решение проблемы с поставками запчастей для моделей марки Mercedes можно только приветствовать, сказала «Известиям» глава группы по работе с автопроизводителями компании «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte) Татьяна Кофанова. Для автовладельцев важно получить качественную запчасть, а прозрачная цепочка поставки, когда владелец понимает, откуда и от кого пришла деталь, — это сейчас гарантия такого качества, добавила она.
— В целом, и другие иностранные автоконцерны не сидели весь год сложа руки. Они пытались сделать все, чтобы обеспечить российских потребителей деталями, ни у кого не было желания оставить их без гарантийного обслуживания. Ведь это риски для их собственной репутации, — отметила она.
Например, компании запрашивали разрешения у европейских и американских регуляторов на такие поставки в Россию через автодилеров, но бизнес был вынужден следовать санкционным ограничениям, пояснила эксперт. Сейчас, когда завершается сделка по выходу из актива в РФ его старого собственника (Mercedes-Benz), появилась возможность завозить запчасти совершенно официально через «Автодом».
В «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) «Известиям» напомнили, что совместно с Роспотребнадзором принимали меры, которые заставили автопроизводителей восстанавливать свои поставки в РФ. Например, подавали иски к зарубежным концернам. Так, к примеру, было с компанией Toyota, она возобновила ввоз деталей для гарантийного ремонта. Иностранцы применяли и другие варианты, например, использовали нераспроданные машины в качестве доноров запчастей для гарантийного ремонта и так далее.
Глава ОПИ Олег Павлов добавил, что в условиях моратория на проверки в продаже появляются подделки, их эксплуатация может привести к поломке, это создает риски для безопасности дорожного движения. Поэтому потребителям все-таки стоит внимательно относится к выбору места для покупки деталей, уверен эксперт.