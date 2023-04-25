Не обещал вернуться: в РФ возобновляются отгрузки деталей Mercedes

В ближайшие дни центральный склад «Мерседес-Бенц рус» возобновит отгрузки деталей для автомобилей Mercedes. Речь идет о запасных частях для гарантийного ремонта и постгарантийного сервиса . Об этом «Известиям» рассказали в «Автодоме», компания на днях ожидает закрытия сделки по покупке мощностей немецкого производителя в стране. В «Мерседес-Бенц рус» подтвердили информацию. Это позволит сократить сроки обслуживания машин, уверены в Минпромторге.

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В ближайшие дни «Мерседес-Бенц рус» возобновит гарантийную поддержку клиентов, узнали «Известия». На практике это будет выглядеть так: центральный склад запасных частей возобновит работу в прежнем режиме, то есть центры продаж и сервисы марки начнут получать детали для автомобилей Mercedes . Об этом «Известиям» рассказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Компания готовится закрыть сделку по покупке российских активов немецкого производителя .

— Сейчас мы рассматриваем различные сценарии ведения бизнеса по продаже автомобилей на российском рынке , — добавила гендиректор «Мерседес-Бенц рус» Наталья Королева. — Приоритет для нашей компании — поддержать лояльность и высокий уровень сервисного обслуживания клиентов .

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Таким образом, организация будет исполнять все обязательства, которые предусмотрены действующими сервисными сертификатами . В том числе речь идет о постгарантийном сервисном пакете для машин Mercedes, которые компания официально продала в РФ . Свое действие продолжит и программа «Помощь на дороге».

«Известия» направили запрос в немецкую компанию.

Стороны достигли договоренностей, которые позволяют выполнить обязательства по послепродажному обслуживанию , сказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Это сократит сроки гарантийного и сервисного ремонтов автомобилей Mercedes для клиентов в официальных центрах.

«Известия» как клиент обратились в сервисный центр «Авилон» на Волгоградском проспекте. Там уточнили, что в распоряжении точки обслуживания есть оригинальные детали, машину можно оперативно починить. Но все зависит от конкретных запчастей .

— Обычно, если у самого центра нет деталей, их пытаются найти на складах поставщиков в России: в течение трех-четырех дней запчасти получают для гарантийного ремонта. Если же их не удается найти в РФ, то заказывают через дружественные страны, что займет два-три месяца , — заметил собеседник «Известий» в «Авилоне».

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Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал, что поставки запчастей соответствуют обязательствам компании перед российскими потребителями .

«Известия» направили запрос в Федеральную таможенную службу с просьбой уточнить, как до настоящего момента шли поставки деталей бренда Mercedes в страну. Но там отметили, что «информация по компаниям является конфиденциальной», служба ее не разглашает .

Решение всех проблем

Весной 2022 года завод немецкой компании остановил свою работу и прекратил поставки дилерам. В середине марта ассоциация Российских автодилеров (РОАД) сообщила о проблемах с поставками запчастей от ряда иностранных производителей, включая Mercedes . В октябре глобальный Mercedes-Benz заявил о планах в ближайшее время уйти с российского рынка, остановить производство своих машин в РФ и продать доли в местных дочерних организациях . Всю собственность должен получить локальный инвестор, один из дилеров немецкой марки — «Автодом» . До сих пор иностранный бренд закрывал сделку.

Решение проблемы с поставками запчастей для моделей марки Mercedes можно только приветствовать , сказала «Известиям» глава группы по работе с автопроизводителями компании «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte) Татьяна Кофанова. Для автовладельцев важно получить качественную запчасть, а прозрачная цепочка поставки, когда владелец понимает, откуда и от кого пришла деталь , — это сейчас гарантия такого качества, добавила она.

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— В целом, и другие иностранные автоконцерны не сидели весь год сложа руки. Они пытались сделать все, чтобы обеспечить российских потребителей деталями, ни у кого не было желания оставить их без гарантийного обслуживания . Ведь это риски для их собственной репутации, — отметила она.

Например, компании запрашивали разрешения у европейских и американских регуляторов на такие поставки в Россию через автодилеров, но бизнес был вынужден следовать санкционным ограничениям , пояснила эксперт. Сейчас, когда завершается сделка по выходу из актива в РФ его старого собственника (Mercedes-Benz), появилась возможность завозить запчасти совершенно официально через «Автодом» .

В «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) «Известиям» напомнили, что совместно с Роспотребнадзором принимали меры, которые заставили автопроизводителей восстанавливать свои поставки в РФ . Например, подавали иски к зарубежным концернам. Так, к примеру, было с компанией Toyota, она возобновила ввоз деталей для гарантийного ремонта . Иностранцы применяли и другие варианты, например, использовали нераспроданные машины в качестве доноров запчастей для гарантийного ремонта и так далее.