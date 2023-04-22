«Гранта» у них не той системы: что известно о новой модели Lada

Новую машину, которая сменит популярную, но немолодую «Гранту», Волжский автозавод запланировал на 2024 год. При этом АвтоВАЗ не спешит делиться подробностями. Какая-то информация о новой «Гранте» приходит по неофициальным каналам — на днях в популярной соцсети появилась очередная порция фотографий интерьера и задней части машины . Стоит ли доверять шпионским фото и какой в действительности будет новая «Гранта» — выясняли «Известия».

Ромбы и «кованый карбон»

Очередная порция шпионских фото новой «Гранты» появилась в паблике «Записки Горожанина» в сети «ВКонтакте». На двух из них предположительно изображен интерьер новой «Гранты». Первое, что привлекает внимание, это декоративные панели под «кованый карбон» — целевой аудитории должно понравится. Еще одна интересная дизайнерская находка — ромбовидные дефлекторы по краям передней панели.

Новая «Гранта» как будто не спешит следовать всеобщим трендам: вместо дисплея — обычные циферблаты; мультимедийный экран, сделанный в виде планшета, невелик. Это можно списать на комплектацию, в теории для максимальной версии могут предусмотреть как минимум тачскрин с увеличенной диагональю и цифровую приборную панель — АвтоВАЗ запатентовал свежий ее вариант в феврале.

Фото: vk.com/club188649544

Смесь французского с тольяттинским

В целом комплектация машины на фото вызывает вопросы. С одной стороны, виден ключ зажигания, с другой стороны, заметны клавиши круиз-контроля и богатый зимний пакет с обогреваемыми рулем. Климат-контроль с экранчиками в ручках — как на первых Vesta NG ижевской сборки и автомобилях Renault. Еще одна деталь французского происхождения — массивный подрулевой блок управления аудиосистемой. Скорее всего, на фото может быть представлен вариант оснащения близкий к максимальному.

Еще один снимок с фрагментом кормы демонстрирует глубокую выштамповку, которая доходит от фонаря до двери. Она проще, чем «иксы» Lada Vesta, и скорее напоминает аналогичное дизайнерское решение внедорожника Niva Travel. Выштамповки, судя по опубликованному ранее фото голого кузова новой автовазовской модели, будут спереди и сзади. Наклон задней стойки и заглушка на ней роднят показанную машину с новым Dacia Logan/Renault Taliant.

Фото: vk.com/club18864954

Впрочем, тот факт, что сменщица «Гранты» будет построена на французской платформе, был известен и ранее. И эту платформу «АвтоВАЗ» намеревается использовать, несмотря на уход Renault с российского рынка.

«Правовые вопросы решены, соглашение с Renault позволяет самим использовать платформу CMF-B для разработки новой модели», — рассказывал ранее «Известиям» директор российского автопроизводителя Максим Соколов. При этом CMF-B существует в двух вариантах: для нового Logan и более упрощенная для «новой «Гранты» с внутризаводским кодом XJO. Причем «новая «Гранта» — это неофициальное название. Серийный автомобиль должен получить другое имя.

Фотошоп или реальность

В пресс-службе АвтоВАЗа опровергли причастность компании к опубликованным в паблике «Записки Горожанина» изображениям и предположили, что это может быть фотошоп. Тем не менее передняя панель на фотографиях и руль повторяют изображения патентных заявок АвтоВАЗА из базы Федерального института промышленной собственности.

На фото могут оказаться предсерийные образцы новой «Гранты». Как отмечал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, готовность машины высокая.

Фото: vk.com/club188649544

— Машину я видел, она выглядит по-европейски, стильная, реально красивая, с новым имиджем. Это не переделанный Renault Logan, и на «Весту» она не похожа совсем, хотя остались отголоски «иксов» на боковинах. Новая модель больше «Гранты» и чуть-чуть, на миллиметры, меньше «Весты», она как раз попадает в ценовой промежуток между ними. На выбор будут три версии: седан, универсал и универсал-кросс. Причем универсал типа Skoda Fabia, таких у нас нет. Нынешний универсал «Гранта» короткий, а это будет автомобиль с длинным задним свесом, — поделился своими впечатлениями с «Известиям» эксперт.

Потребовала адаптации

Несмотря на высокую готовность, производство машины обещают начать только в конце следующего года. Об этом на церемонии старта выпуска нового поколения Lada Vesta заявлял вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Обычно автопроизводители держат новинки в секрете, подогревая к ним интерес. И здесь АвтоВАЗ не оригинален. То, что в пресс-службе активно отрицают подлинность шпионских фото, может быть связано и с тем, что машина в процессе адаптации изменится.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Запуск новой «Гранты» в следующем году, скорее всего, связан с адаптацией платформы , считает независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев.

— В большей степени это касается электронных компонентов и систем безопасности. С технической точки зрения локализовать производство элементов шасси, рулевого управления, кузовных панелей и деталей интерьера несложно, — пояснил он «Известиям».

Того же мнения придерживается и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

— Разработка и запуск производства автомобиля — процесс сложный, а в нынешних условиях санкционного давления стал еще более трудным. Поэтому выпуск новой «Гранты», анонсированный на конец 2024 года, вероятно, связан с этими сложностями — проработкой поставок комплектующих, поиском тех или иных технических решений, которые позволят выпускать машину в условиях санкционного давления, — отметил собеседник.