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АвтоВАЗ запатентовал облицовку приборной панели для новой модели Lada

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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В базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилась очередная заявка на деталь от АвтоВАЗа. Ее патентное изображение размещено на официальном сайте ФИПСа.

Универсальный ответ: какой будет новая Vesta SW
Что известно об обновленной версии версии самого популярного российского универсала

Какой модели АвтоВАЗа достанется облицовка центральной панели приборов, пока неизвестно, но специалисты полагают, что ее может получить новая версия разрабатываемого внедорожника Lada Niva следующего поколения либо она будет использована в приборной панели новой Lada B-класса. Однако большинство экспертов считает, что деталь разработана для нового поколения модели Lada Granta. Предполагается, что семейство Granta-2 завод запустит на стыке 2024 и 2025 годов.

В основу новой Granta-2 ляжет французская платформа CMF-B, которую АвтоВАЗ может использовать абсолютно легально.

8 ноября АвтоВАЗ запатентовал дизайн универсала Lada Vesta SW второго поколения, сообщил Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). На опубликованных рисунках представлен автомобиль Lada Vesta NG в кузове универсал. От текущей версии новая внешне будет отличаться оптикой и пластиковым обвесом. Ряд изменений произойдет в салоне машины, у которой в топовой комплектации планируют установить цифровую панель приборов, которая будет сочетаться с большим сенсорным экраном мультимедийной системы в вертикальной ориентации.

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