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Lada Granta получила более мощный мотор

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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АвтоВАЗ объявляет о возобновлении производства автомобилей с 16-клапанными двигателями мощностью 106 л.с. Об этом сообщается в пресс-релизе российского автопроизводителя, поступившем в редакцию 14 апреля.

Первой моделью, которая получит возобновленный силовой агрегат, стала Lada Granta. До этого она выпускалась только с 8-клапанным двигателем. В мае 16-клапанный двигатель планируется внедрить и на LADA Vesta NG.

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«LADA Granta, оснащенная 16-клапанным двигателем, — выбор клиентов, предпочитающих динамичный стиль вождения. Высокую эластичность мотора обеспечивает модуль впуска с переменным объемом: специальные заслонки меняют его конфигурацию в зависимости от оборотов», — заявили в пресс-службе АвтоВАЗа.

В компании отметили экономичность силового агрегата: седан расходует в смешанном цикле 6,5 л на 100 км.

Цены на LADA Granta с 16-клапанными двигателями объявят ближе к старту продаж.

12 апреля в Сети были опубликованы фото нового кроссовера Lada X-Cross 5. Выпуск машины начнут через пару месяцев на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге — поначалу методом крупноузловой сборки. Lada X-Cross 5 сделан на базе китайского кроссовера FAW Bestune T77.

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