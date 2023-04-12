Опубликованы первые фото новой модели Lada

АвтоВАЗ представит 12 апреля в Сочи кроссовер Lada X-Cross 5. Первые фото новой модели опубликовал в Telegram-канале главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он допустил, что все кроссоверы Lada питерской сборки будут называться X-Cross. Позже представят более крупный кроссовер. Седаны, по его словам будут иметь другое обозначение.

Кадаков отметил, что Lada X-Cross 5 сделан на базе FAW Bestune T77.

«Передний привод. Турбомотор 1.5 [л] <...> 6-ступенчатая механика либо 7-ступенчатый робот», — подчеркнул автоэксперт.

Кадаков добавил, что выпуск машины начнут через пару месяцев на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге — поначалу методом крупноузловой сборки. Цены пока не определены. В то же время он упомянул, что FAW Bestune T77 продается по цене от 2 169 000 рублей.

«Думаю, Лада X-Cross 5 будет популярнее», — резюмировал он.

В феврале АвтоВАЗ возобновил производство двух версий внедорожника Lada Niva Legend. Версия Niva Urban стоит от 869 500 рублей, а Niva Legend Black — от 878 500 рублей. Версия Urban внешне отличается от традиционной Niva Legend бамперами, интегрированными в силуэт кузова и окрашенными в цвет кузова авто.