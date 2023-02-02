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Стали известны цены на версии машин Lada Niva Urban и Black

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Фото: АвтоВАЗ
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АвтоВАЗ возобновил производство еще двух версий внедорожника Lada Niva Legend. Версия Niva Urban стоит от 869 500 рублей, а Niva Legend Black — от 878 500 рублей, сообщила 2 февраля пресс-служба АвтоВАЗа.

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Автомобиль Lada Niva Legend в версии Urban внешне отличается от традиционной Niva Legend бамперами, интегрированными в силуэт кузова и окрашенными в цвет кузова авто. Автомобиль комплектуется кондиционером, литыми дисками, электростеклоподъемниками, обогревом передних сидений, электроприводом и обогревом наружных зеркал. При этом сохраняются характеристики, сделавшие машину легендой: высокий дорожный просвет, постоянный полный привод, понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала.

Версия внедорожника Black изначально появилась в гамме завода осенью 2020 года. От исполнения Urban она отличается черными легкосплавными колесами, черной отделкой салона и особыми шильдиками с названием комплектации.

На предприятии отметили, что обе версии имеют стандартный мотор объемом 1,7 л мощностью 83 л.с. Внедорожники по-прежнему лишены системы АBS.

23 января стало известно что АвтоВАЗ может начать серийное производство модели Lada Granta без электроусилителя рулевого управления. Таким решением завод хочет решить хроническую проблему некомплектных автомобилей. По оценке издания «Самарское обозрение», сейчас на площадке предприятия скопилось около 7–8 тыс. некомплектных машин и почти все из них модели Granta. По оценке представителя АвтоВАЗа, острой необходимости в версии машины без усилителя руля «точно нет», но «вариант прорабатывается, чтобы было готовое решение в следующий раз при проблеме с поставками».

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