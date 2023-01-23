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Lada Granta может лишиться электроусилителя руля

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Компания «АвтоВАЗ» может начать серийное производство модели Lada Granta без электроусилителя рулевого управления. Об этом 23 января сообщило издание «Самарское обозрение».

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Таким решением завод хочет решить хроническую проблему некомплектных автомобилей. По оценке издания, сейчас на площадке предприятия скопилось около 7–8 тыс. некомплектных машин и почти все из них модели Granta.

По оценке представителя АвтоВАЗа, острой необходимости в версии машины без усилителя руля «точно нет», но «вариант прорабатывается, чтобы было готовое решение в следующий раз при проблеме с поставками».

По оценке экспертов, Lada Granta без электроусилителя руля сразу не появится, так как запуск новой комплектации является долгосрочным процессом. До 2022 года поставки этого узла на АвтоВАЗ осуществляли за счет корейской компании Mando и калужского завода «Автоэлектроника». Доступность Mando теперь под большим вопросом, калужский завод зависит от собственных иностранных поставщиков, так как часть элементной базы в России не производится.

20 января стало известно, что модель Lada Granta CNG, оснащенная газобаллонным оборудованием, которое позволит машине ездить помимо бензина на метане, планируется выпускать в количестве 3 тыс. штук в год. При производстве Granta CNG используются компоненты итальянского и российского производства. Баллон вмещает до 80 л газа. Машина способна потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан). Средний расход газа составляет 6,1 куб. м на 100 км пути. Таким образом, полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 км без дозаправки.

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